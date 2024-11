The Fed Dilanda Kegalauan dalam Menentukan Laju Pemangkasan Suku Bunga

Bank Sentral AS atau The Fed menghadapi kesulitan dalam menentukan pengaturan yang tepat untuk menjaga perekonomian tetap seimbang.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pejabat bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), menegaskan kembali ketidakpastian mereka mengenai seberapa jauh pihaknya perlu menurunkan suku bunga.

Hal tersebut menyoroti kesulitan yang dihadapi para pembuat kebijakan dalam mencoba menentukan pengaturan yang tepat untuk menjaga perekonomian AS tetap seimbang.

“Meskipun sekarang adalah waktu untuk mulai mengurangi pembatasan kebijakan moneter, masih harus dilihat seberapa besar penurunan suku bunga akan terjadi atau di mana penurunan tersebut pada akhirnya akan terjadi,” kata Presiden Fed Kansas City Jeff Schmid dalam pidatonya dikutip dari Bloomberg pada Kamis (14/11/2024).

Pernyataan seperti Schmid menjadi hal yang biasa dilontarkan para pejabat Fed. Banyak pihak yang mengatakan bahwa mereka yakin tingkat suku bunga netral – tingkat di mana suku bunga tidak mendorong atau menghambat pertumbuhan ekonomi – kemungkinan besar telah meningkat sejak pandemi ini. Namun, tidak ada yang menyatakan yakin di mana letaknya.

“Yang penting, ketidakpastian mengenai tingkat netral juga meningkat, mungkin karena perubahan struktural dalam perekonomian relatif baru dan akan memerlukan waktu untuk menilai sepenuhnya,” ujar rekan Schmid di Dallas, Lorie Logan, dalam pernyataan terpisah.

Ketidakpastian ini sangat membebani pejabat Fed karena melampaui tingkat netral akan berisiko memicu kembali inflasi. Hal ini kemungkinan akan membuat mereka melanjutkan dengan lebih hati-hati dan mungkin menimbulkan jeda dalam siklus penurunan suku bunga mereka.

Logan mengatakan model yang banyak dikonsultasikan menempatkan tingkat dana federal netral antara 2,74% hingga 4,6%. Titik tengah suku bunga kebijakan The Fed saat ini berada tepat di ujung atas kisaran tersebut.

Dia mengatakan dirinya yakin akan terjadi penurunan suku bunga lebih lanjut, tetapi The Fed harus melanjutkannya dengan hati-hati pada saat ini.

Menyusul laporan yang menunjukkan bahwa inflasi bulan Oktober sebagian besar sejalan dengan ekspektasi para ekonom, para juru bicara The Fed pada hari Rabu juga secara umum menyatakan keyakinannya bahwa inflasi tetap berada pada jalur menurun menuju target bank sentral sebesar 2%.

“Saat ini, menurut saya inflasi sedang menuju ke arah yang benar. Saya yakin akan hal itu, tapi kita harus menunggu. Kami memiliki data satu bulan atau enam minggu lagi untuk dianalisis sebelum kami mengambil keputusan apa pun," kata Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari dalam wawancara dengan Bloomberg Television.

Kashkari mengatakan pada Selasa (12/11/2024) lalu bahwa kejutan positif dalam data inflasi antara saat ini dan pertemuan The Fed pada bulan Desember dapat memberinya jeda dalam mendukung penurunan suku bunga sebesar seperempat poin lagi. The Fed menurunkan acuannya pada bulan September sebesar setengah poin dan kembali pada bulan ini sebesar seperempat poin.

Data yang dirilis pada hari Rabu (13/11/2024) waktu setempat menunjukkan indeks inflasi inti – yang tidak termasuk biaya pangan dan energi – meningkat 0,3% untuk bulan ketiga. Sementara itu, inflasi secara keseluruhan naik 2,6% secara year on year (yoy), menandai percepatan tahunan pertama sejak bulan Maret.

Menyusul data baru tersebut, investor secara moderat meningkatkan taruhannya terhadap penurunan suku bunga lagi pada pertemuan The Fed bulan Desember.

Secara terpisah, Presiden Fed St. Louis Alberto Musalem mengatakan bank sentral sudah siap mencapai sasaran inflasi dan lapangan kerja. Namun, dia menekankan para pejabat harus menjaga kebijakan cukup ketat sementara pertumbuhan harga tetap di atas target The Fed sebesar 2%.

“Dalam skenario dasar saya, berdasarkan informasi saat ini, saya memperkirakan inflasi akan menyatu menuju 2% dalam jangka menengah,” katanya.

Namun, dia menambahkan para pejabat harus dengan bijaksana dan sabar mengevaluasi data ekonomi yang masuk ketika mempertimbangkan penurunan suku bunga lebih lanjut.

Dalam sesi tanya jawab setelah pidatonya, Musalem mengatakan bahwa informasi terkini menunjukkan bahwa risiko inflasi dapat terhenti pada jalurnya, atau bahkan bergerak lebih tinggi, telah meningkat.

Dia mengatakan data tersebut menunjukkan perekonomian mungkin lebih kuat secara material dibandingkan sebelumnya dan beberapa ukuran inflasi telah sedikit lebih tinggi. Namun, katanya, kebijakan bank sentral berada pada posisi yang baik.