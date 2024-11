Trump Kembali Jadi Presiden AS, Ekonomi Asia Pasifik Bakal Bergejolak

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS Dan potensi kemenangan Partai Republik dalam memperoleh suara mayoritas di Senat dan DPR AS akan membawa perubahan signifikan terhadap kebijakan ekonomi AS, yang memiliki implikasi besar terhadap kawasan Asia-Pasifik.

Dalam laporannya pada Senin (11/11/2024), Senior Economist Moody's Analytics Stefan Angrick mengatakan bahwa janji kampanye Trump yang mencakup tarif tinggi, kebijakan imigrasi yang lebih ketat, dan perubahan yang luas peraturan fiskal AS menunjukkan masa depan yang penuh gejolak bagi perekonomian Asia Pasifik.

"Kawasan Asia Pasifik akan menghadapi tantangan mulai dari tarif yang lebih tinggi, berkurangnya kepercayaan dunia usaha, dan gejolak pasar keuangan," kata Angrick dalam laporannya.

Dia memaparkan, risiko terbesar yang akan dihadapi negara Asia Pasifik adalah penerapan tarif impor yang lebih tinggi oleh AS. Sebagian besar ekspor yang dilakukan perekonomian Asia Pasifik dikirim ke AS, mendorong sebagian besar pertumbuhan di kawasan ini.

Dalam kampanyenya, Trump mengusulkan tarif sebesar 10% atau bahkan 20% secara keseluruhan, 60% pada impor dari China, dan 100% pada produk tertentu. Meskipun kecil kemungkinannya, tarif sebesar apa pun akan meningkatkan biaya ekspor ke AS untuk negara Asia Pasifik. Hal ini akan mengurangi volume pengiriman dan merugikan kepercayaan bisnis, terutama bagi produsen.

Selain itu, pemberlakuan tarif juga akan meningkatkan gesekan perdagangan. Negara-negara yang menghadapi kenaikan tarif AS akan merespons dengan menaikkan tarif terhadap AS barang-barang.

Angrick mengatakan bahwa tanggapan balasan dari China kemungkinan akan berupa pemberlakuan tarif sebanding dengan yang ditetapkan AS.

Dia melanjutkan, mengingat hubungan ekonomi dan keamanan dengan Amerika Serikat, negara-negara Asia Pasifik lainnya kemungkinan akan memilih melakukan pembalasan yang lebih terbatas dengan pengecualian luas untuk energi, makanan, dan barang lainnya.

Dampak buruk pada pasar keuangan adalah kekhawatiran lainnya. Kemenangan Trump diikuti oleh reli pada ekuitas dan apresiasi dolar AS. Hal tersebut mencerminkan ekspektasi bahwa campuran kebijakan berupa kebijakan fiskal yang lebih longgar, tarif, peraturan yang lebih sedikit, pajak perusahaan yang lebih rendah, dan kebijakan imigrasi yang lebih ketat akan mengakibatkan inflasi dan suku bunga AS lebih tinggi.

Dia menuturkan, imbal hasil obligasi AS atau US Treasury tenor 10-tahun telah meningkat sekitar 75 basis poin sejak investor mulai mengabaikan kemungkinan bahwa kebijakan Trump dapat memaksa Federal Reserve (The Fed) untuk menunda rencana penurunan suku bunganya.

"Akibatnya, mata uang Asia Pasifik kembali mengalami tekanan depresiasi. Jika tekanan ini terus berlanjut, bank sentral di kawasan ini mungkin perlu mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama atau menaikkan suku bunga," jelasnya.

Namun, Angrick menyebut dalam jangka menengah, arah pergerakan hal ini akan menjadi kurang jelas. Dia menuturkan, Trump lebih memilih suku bunga rendah, dan memandang kekuatan dolar AS sebagai masalah.

Selain itu, Trump secara terbuka menyarankan agar presiden dapat memberikan masukan terhadap keputusan kebijakan tingkat suku bunga Federal Reserve.

Hal tersebut memicu kemungkinan bahwa penunjukkan pejabat Fed yang dilakukan Trump dapat menyebabkan kebijakan moneter yang terlalu longgar dan inflasi yang terlalu tinggi.