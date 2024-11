Trump atau Kamala Harris? Ini 'Pilihan' Para Pemimpin Dunia dalam Pilpres AS 2024

Meskipun tidak secara tegas, para pemimpin dunia dari Vladimir Putin hingga Benjamin Netanyahu memberikan gambaran preferensi mereka dalam pilpres AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat pada tanggal 5 November, jajak pendapat menunjukkan calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, dan calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, bersaing ketat.

Meskipun pemilu AS adalah tentang siapa yang ingin dilihat oleh masyarakat Amerika sebagai pemimpin mereka, besarnya pengaruh negara tersebut membuat pemilu ini diawasi dengan ketat di berbagai ibu kota di seluruh dunia.

Berikut adalah proyeksi 'pilihan' para pemimpin dunia pada Pemilu AS mendatang yang dikutip dari pemberitaan Al Jazeera pada Senin (4/11/2024).

Vladimir Putin, Rusia

Meskipun presiden rusia Vladimir Putin telah menyatakan – mungkin dengan bercanda – bahwa dia lebih memilih Harris sebagai presiden, banyak tanda yang menunjukkan bahwa Putin sebenarnya mendukung kemenangan Trump.

“Putin akan menyukai Trump sebagai presiden karena berbagai alasan,” kata Timothy Ash, Associate Fellow Program Rusia dan Eurasia di Chatham House, dikutip dari Al Jazeera, Senin (4/11/2024).

“Pertama, Putin berpikir Trump bersikap lunak terhadap Rusia dan akan memberinya banyak hal mengenai Ukraina – memotong dukungan militer ke Ukraina dan mencabut sanksi terhadap Rusia,” katanya.

“Saya pikir Putin melihat Trump dan melihat bayangan cermin dirinya, seorang otoriter, sosiopat. Dia mungkin mengira dia memahami Trump,” tambah Ash.

Selain itu, Putin "membenci” sistem demokrasi pasar liberal Barat, dan pemimpin Rusia tersebut “berpikir Trump akan melanjutkan apa yang dia tinggalkan di Trump 1.0 dengan menabur perpecahan dan kekacauan”, yang melemahkan institusi seperti NATO dan Uni Eropa.

Namun, para analis Rusia mengatakan, terlepas dari siapa yang menang, para pejabat Moskow yakin bahwa kebencian AS terhadap Rusia akan tetap ada.

Putin sebelumnya telah blak-blakan mengungkapkan pemikirannya mengenai politik kepresidenan AS dan telah berkali-kali memberikan dukungan kepada para kandidat sejak tahun 2004. Sebelum pemilu 2016, Putin berbicara dengan Trump kepada wartawan dalam konferensi pers tahunan. Kala itu, Putin menyebut Trump sebagai orang yang cerdas dan berbakat.

Pada Juli 2016, komunitas intelijen AS menuduh Putin melakukan campur tangan pemilu dengan tujuan membantu Trump mengalahkan penantangnya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Pada tahun 2020, laporan bipartisan Senat AS menemukan bahwa Rusia telah ikut campur dalam pemilu tahun 2016. Intelijen AS juga menuduh Rusia ikut campur dalam pemilu 2020.

Pada 9 Juli 2024, seorang pejabat intelijen AS – tanpa menyebut nama Trump – mengindikasikan kepada wartawan bahwa Rusia lebih menyukai Trump dalam pemilu tahun 2024.

“Kami belum mengamati adanya perubahan dalam preferensi Rusia terhadap pemilihan presiden dibandingkan pemilu sebelumnya, mengingat peran AS dalam kaitannya dengan Ukraina dan kebijakan yang lebih luas terhadap Rusia,” kata pejabat dari Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) dikatakan.

Pada bulan September, Putin melontarkan sindiran kepada Harris, menggambarkan Harris sebagai orang yang memiliki “tawa yang ekspresif dan menular” yang, katanya, menunjukkan “dia baik-baik saja” dan mungkin tidak akan menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.

“Saya tidak tahu apakah saya terhina atau dia membantu saya,” jawab Trump pada kampanye di hari yang sama ketika Putin melontarkan pernyataan masam tersebut.

Kemudian pada bulan Oktober, saat penutupan KTT BRICS, Putin mengatakan Trump “berbicara tentang keinginannya untuk melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina. Saya pikir dia tulus”.

Trump mengkritik bantuan yang dikirim AS ke Ukraina untuk melawan perang Rusia dan mengatakan dia akan segera “mengakhiri perang” jika terpilih.