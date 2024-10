Suahasil, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu Dipanggil Prabowo, Wamenkeu Jadi Tiga?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Dua wakil menteri keuangan atau wamenkeu petahana, yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, beserta Anggito Abimanyu terpantau hadir ke kediaman pribadi presiden terpilih Prabowo Subianto pada Selasa (15/10/2024) sore.

Mereka menyusul sang Bendahara Negara Sri Mulyani Indrawati yang telah hadir ke Kertanegara dan ‘diwawancara’ Prabowo pada malam sebelumnya, Senin (14/10/2024).

Suahasildan Thomas terpantau hadir secara bersamaan ke Kertanegara sekitar pukul 16.22 WIB, kompak mengenakan batik dan celana hitam.

Sambil melambaikan tangannya ke wartawan, Suahasil dan Thomas menuju pintu masuk rumah dari presiden terpilih tersebut.

Di dekat mereka berdua turut terdapat Anggito, yang sebelumnya disebut-sebut sebagai kandidat Kepala Badan Penerimaan Negara (BPN)—badan baru yang berencana dibentuk oleh Prabowo.

Usai pertemuan itu, Thomas menjelaskan bahwa Prabowo—yang merupakan pamannya—memberikan tugas besar kepada ketiganya untuk membantu Sri Mulyani selaku menkeu. Bahkan Thomas menyebut ketiganya sebagai Trio Wamen.

“Kami bertiga, kami adalah trio wamen, three in one. Tugas itu akan kami kerjakan sebaik mungkin,” ujar Thomas pada Selasa (15/10/2024).

Suahasil menjelaskan bahwa Prabowo berpesan agar mereka di Kemenkeu dapat mendorong pembangunan hingga menciptakan investasi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya.

Sementara itu, Anggito menegaskan bahwa mereka bertiga bertugas untuk membantu kelancaran kerja menteri keuangan. Anggito pun menyinggung soal penerimaan negara usai pertemuan dengan Prabowo itu.

“Salah satunya optimalisasi penerimaan negara. Jadi, yang penting adalah dalam waktu segera, kita harus punya program strategis dalam meningkatkan penerimaan negara,” ujar Anggito.

Sebelumnya, Prabowo Subianto sedari Senin siang memanggil satu per satu pejabat, politisi, maupun akademisi ke kediamannya.

Bila kemarin tokoh-tokoh yang dipanggil merupakan calon menteri Prabowo, hari ini diketahui Prabowo memanggil para calon wakil menteri yang akan mengisi kabinetnya.

Sejauh pemanggilan hari ini, wajah-wajah yang muncul merupakan pejabat petahana di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie.

Bila benar adanya Suahasil dan Thomas kembali menduduki kursi wakil menteri keuangan, dan Sri Mulyani tetap menjadi Bendahara Negara, artinya para pejabat di Kementerian Keuangan tidak akan berubah dari posisi saat ini.

'Wawancara' yang Prabowo lakukan sejak kemarin diketahui dalam rangka memastikan para calon menteri maupun wakil menteri bersedia membantu di kabinetnya atau tidak.

"Alhamdullillah, mereka mengatakan sanggup," kata Prabowo, Senin (14/10/2024)

Pada awal Oktober lalu, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo, Drajad Wibowo blak-blakan soal harapannya agar Thomas Djiwandono menjadi Menteri Keuangan pada kabinet pemerintahan mendatang.

Drajad yang merupakan ekonom senior bercerita bahwa sejak awal dia merekomendasikan Thomas untuk menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Rekomendasi kubu Prabowo itu dikabulkan oleh Presiden Joko Widodo dan Thomas resmi menjadi Wamenkeu II sejak Kamis (18/7/2024).