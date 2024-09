Harapan The Fed Pangkas Suku Bunga 50 Bps Meningkat Meski Inflasi Ogah Turun, Kenapa?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Ekspektasi terhadap penurunan suku bunga sebesar setengah poin persentase atau 50 basis poin oleh Federal Reserve minggu depan semakin meningkat pada akhir pekan.

Bloomberg melaporkan, kemungkinan penurunan 50 basis poin naik menjadi 40% pada Jumat (13/9/2024), naik dari 4% di awal minggu ini.

Peningkatan ini membuat imbal hasil obligasi pemerintah AS atau Treasury kembali turun, mengangkat saham-saham berkapitalisasi kecil, dan membebani dolar AS.

Padahal, pada awal pekan ini para trader atau pelaku pasar obligasi mengabaikan adanya kemungkinan pemangkasan 50 bps tersebut, mengingat indeks harga konsumen yang lebih tinggi dari perkiraan dan tanda-tanda bahwa pasar tenaga kerja AS masih relatif kuat.

Pemicu revisi tersebut adalah laporan Wall Street Journal pada Kamis (12/9/2024), bahwa para pembuat kebijakan The Fed sedang mempertimbangkan apakah akan menurunkan suku bunga sebesar seperempat poin secara reguler, atau memilih setengah poin persentase.

Menjelang rapat Federal Open Market Commettee (FOMC) pada 17-18 September 2024, pasar akan bergejolak selama beberapa hari ke depan karena pasar mencoba menimbang-nimbang keputusan The Fed. Termasuk kinerja penjualan ritel Agustus yang akan diumumkan pada Selasa, akan menjadi faktor dalam pemikiran The Fed.

Kepala Investasi di TCW Group, Bryan Whalen, mengatakan jika The Fed memangkas 25 basis poin minggu depan, artinya The Fed cukup tertinggal alias behind the curve.

Whalen mengatakan momentum untuk pemotongan 50 bps minggu depan akan meningkat jika data penjualan ritel menunjukkan pelemahan yang tidak terduga.

“Jika mereka hanya melakukan 25 basis poin, itu lebih bullish untuk obligasi karena itu berarti the Fed harus lebih reaktif ke depannya,” ungkapnya.

Kepala Ekonom JPMorgan Chase & Co Amerika Serikat Michael Feroli menyerukan pemangkasan setengah poin minggu depan. Hal tersebut mengarah ke lonjakan volume dalam fed fund futures yang akan diuntungkan dari hasil itu.

JPMorgan adalah satu-satunya bank besar di Wall Street yang memperkirakan penurunan setengah poin persentase, bukan seperempat poin. Sebelumnya, Citigroup Inc. juga memiliki perkiraan yang sama hingga Rabu. Namun, data inflasi Agustus mendorong Citigroup untuk menurunkan ekspektasinya.

“Kami tetap pada prediksi kami bahwa mereka akan melakukan ‘hal yang benar’ dan memangkas 50 bps,” ujar Feroli, meski melihat kecil kemungkinannya.

Di tengah pergulatan hari Jumat antara para pedagang yang menyerukan pemotongan besar sekarang dan mereka yang melihat jalur yang lebih bertahap, pasar swap secara singkat memperkirakan pemotongan 75 basis poin pada pertemuan November, menyiratkan pergerakan setengah poin dalam dua keputusan berikutnya.

Berbeda di pasar berjangka, di mana para penjual mulai memudarkan reli pada kontrak-kontrak yang mencakup pertemuan kebijakan minggu depan, menunjukkan beberapa keraguan untuk mendorong peluang pemangkasan yang lebih besar dari 40%.

Perdagangan hari Kamis mengindikasikan bahwa para pedagang dengan cepat menutup taruhan pada pergerakan seperempat poin.

Setelah memangkas kenaikannya bersamaan dengan pergerakan di pasar berjangka, Treasury kembali naik, mengirim imbal hasil kembali ke posisi terendah. Imbal hasil dua tahun yang sensitif terhadap kebijakan turun 6 basis poin menjadi 3,58% sementara 10 tahun turun 2 basis poin menjadi 3,65%, melebihi dua tahun dengan margin terlebar sejak Juli 2022.

Kurva imbal hasil telah dinormalisasi selama seminggu terakhir, mengakhiri inversi lebih dari dua tahun, karena prospek pemangkasan The Fed yang lebih agresif mendorong Treasury bertenor pendek lebih banyak daripada tenor yang panjang.

Ekuitas AS naik dipimpin oleh saham-saham perusahaan kecil, yang cenderung mengungguli ekspektasi investor untuk penurunan suku bunga The Fed. Perusahaan-perusahaan tersebut, bersama dengan kelompok lain seperti perusahaan teknologi yang tidak menghasilkan laba, secara tidak proporsional diuntungkan oleh biaya pinjaman yang lebih rendah karena banyak dari mereka yang memiliki utang dengan suku bunga variabel.

Sementara itu, dolar melemah terhadap sebagian besar dari 10 mata uang utama lainnya.

“Jika Powell menginginkan 50, mereka akan pergi; anggota The Fed lainnya akan ikut serta,” kata Gregory Faranello, kepala perdagangan suku bunga AS dan strategi AmeriVet Securities.

Jalan The Fed Terbuka

Berbicara pada hari Jumat di Singapura, mantan Presiden Fed New York William Dudley, seorang kolumnis dan penasihat Bloomberg Opinion dan ketua Komite Bretton Woods optimistis pemangkasan terjadi sebesar 50 basis poin.

Isu pelonggaran suku bunga telah berkembang selama beberapa waktu sekarang. Capaian inflasi menuju target jangka panjang bank sentral sebesar 2% dari level tertinggi lebih dari 7% dua tahun lalu.

Melihat rilis data AS yang mengecewakan, termasuk penurunan mengejutkan dalam pembukaan lapangan kerja, telah mendukung seruan untuk pemangkasan suku bunga The Fed.

Kepala Ekonom AS Anna Wong dan Ekonom Estelle Ou mengatakan data CPI dan PPI untuk bulan Agustus menunjukkan bahwa pengukur inflasi yang lebih disukai oleh The Fed - deflator PCE inti, yang akan dirilis pada 27 September - kemungkinan akan tetap stabil pada 0,16%.

Para pejabat tidak hanya akan menganggap hal itu sebagai lampu hijau untuk mulai memangkas suku bunga bulan ini, tetapi juga dapat mempertahankan pemangkasan sebesar 50 bp.

“Namun, jika tidak ada sinyal yang jelas dari The Fed mengenai penurunan suku bunga jumbo, perkiraan kami sedikit mendukung langkah 25 bp di bulan September,” ujarnya.

Namun, pihak-pihak lain khawatir bahwa pemangkasan setengah poin oleh the Fed minggu depan akan menjadi reaksi yang berlebihan, dan bahwa ekonomi tidak membutuhkan kebijakan moneter yang lebih longgar.

“Pasar sedikit berlebihan,” kata Mark Dowding, CIO di RBC BlueBay, yang mengatakan bahwa the Fed kemungkinan akan menurunkan suku bunga secara bertahap, dimulai dengan pemotongan 25 basis poin.

“Dari sudut pandang kami, tampaknya ekonomi baik-baik saja,” katanya.