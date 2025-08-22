Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Departemen Kehakiman AS Desak Powell Copot Gubernur The Fed Lisa Cook

Departemen Kehakiman AS mendesak Jerome Powell untuk mencopot Gubernur The Fed Lisa Cook di tengah tekanan dari Donald Trump. Cook dituduh memalsukan dokumen.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 09:37
Share
Gubernur Federal Reserve AS Lisa Cook dalam pertemuan terbuka Dewan Federal Reserve di Washington, DC, AS, pada Rabu, 25 Juni 2025. / Bloomberg-Al Drago
Gubernur Federal Reserve AS Lisa Cook dalam pertemuan terbuka Dewan Federal Reserve di Washington, DC, AS, pada Rabu, 25 Juni 2025. / Bloomberg-Al Drago

Bisnis.com, JAKARTA — Departemen Kehakiman AS membuka peluang penyelidikan terhadap Gubernur Federal Reserve (The Fed) Lisa Cook dan mendesak Ketua The Fed Jerome Powell mencopotnya dari dewan, di tengah desakan Presiden Donald Trump agar Cook mundur.

Ed Martin, pejabat Departemen Kehakiman yang sebelumnya memimpin investigasi terhadap Senator Adam Schiff dari California dan Jaksa Agung New York Letitia James, menyebut kasus Cook memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal tersebut diungkapkan melalui surat yang ditujukan kepada Ketua The Fed, Jerome Powell.

Dalam surat tersebut, Martin juga meminta Powell untuk segera mencopot Cook dari jabatannya, 

“Saat ini, saya mendorong Anda untuk mencopot Cook dari dewan. Lakukan hari ini sebelum terlambat. Tidak ada warga Amerika yang menganggap pantas dia tetap menjabat dalam kondisi ini," jelas Martin dikutip dari Bloomberg, Jumat (22/8/2025).

Seorang pejabat Gedung Putih mengungkapkan, Presiden Donald Trump sempat membahas kemungkinan memecat Cook, meski hal itu belum menjadi opsi aktif. Trump disebut lebih memilih Cook mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Powell.

Namun, Powell tidak memiliki kewenangan hukum untuk memecat gubernur The Fed yang diangkat Presiden dan dikonfirmasi Senat. Berdasarkan undang-undang, hanya presiden yang dapat memberhentikan gubernur The Fed, itu pun dengan alasan yang sah.

Baca Juga

Cook menegaskan pada Rabu (20/8/2025) bahwa dirinya tidak akan mundur, sehari setelah Trump secara terbuka mendesaknya meletakkan jabatan.

“Saya tidak berniat ditekan untuk mengundurkan diri hanya karena pertanyaan yang muncul di media sosial. Namun, saya siap menjawab pertanyaan sah terkait rekam jejak keuangan saya dengan data akurat dan fakta," kata Cook melalui pernyataan tertulis yang disampaikan juru bicara The Fed.

Isu pengunduran diri Cook berpotensi membuka peluang baru bagi Trump untuk menambah kursi di Dewan Gubernur The Fed. Saat ini, Trump terus menekan Powell untuk memangkas suku bunga, bahkan menyebut sang Ketua The Fed sebagai “Terlambat” karena tidak segera menurunkan suku bunga beberapa bulan lalu.

Trump juga kerap melontarkan kritik keras terhadap proyek renovasi kantor pusat The Fed di Washington yang dianggap boros.

Tuduhan terhadap Cook berawal dari surat Direktur Federal Housing Finance Agency Bill Pulte kepada Jaksa Agung Pam Bondi dan Martin pada 15 Agustus lalu. Dalam surat itu, Pulte menuding Cook memalsukan dokumen bank dan catatan properti demi memperoleh syarat pinjaman lebih ringan, yang berpotensi masuk kategori penipuan hipotek.

Cook, yang diangkat Presiden Joe Biden pada 2022, merupakan perempuan kulit hitam pertama yang menduduki kursi Dewan Gubernur The Fed. Masa jabatannya berlaku hingga 2038.

Adapun, pengunduran dirinya akan memberi Trump peluang membentuk mayoritas di dewan tujuh anggota tersebut, menyusul rencana mundurnya Adriana Kugler, gubernur yang juga ditunjuk Biden. Dua gubernur lain, Christopher Waller dan Michelle Bowman, sebelumnya diangkat pada masa jabatan pertama Trump.

Dalam proses konfirmasi di Senat, Cook sempat menghadapi penolakan keras dari Partai Republik dan media konservatif yang menuduhnya melebih-lebihkan rekam jejak akademis. Meski demikian, ia tetap lolos berkat suara penentu dari Wakil Presiden Kamala Harris yang memecah kebuntuan 50-50.

Sebagai gubernur, Cook memiliki kursi permanen di Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), panel kebijakan beranggotakan 12 orang yang memutuskan arah suku bunga AS.

Tahun ini, Cook menyoroti risiko inflasi dan tarif, serta memperingatkan bahwa laporan tenaga kerja Juli menunjukkan sinyal yang mengkhawatirkan bagi perekonomian AS. Pasar kini memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga acuan pada pertemuan September mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Wibi Pangestu Pratama
Sumber : Bloomberg

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil
Premium
1 jam yang lalu

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

Sinyal Akuisisi Linknet (LINK) dan Manuver Surge (WIFI)
Premium
3 jam yang lalu

Sinyal Akuisisi Linknet (LINK) dan Manuver Surge (WIFI)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Gubernur The Fed Lisa Cook Ogah Mundur Meski Ditekan Trump

Gubernur The Fed Lisa Cook Ogah Mundur Meski Ditekan Trump

IHSG Diproyeksikan Loyo Akhir Pekan, Pantau Saham JPFA, ELSA, hingga SMDR

IHSG Diproyeksikan Loyo Akhir Pekan, Pantau Saham JPFA, ELSA, hingga SMDR

AS - Uni Eropa Perkuat Pakta Dagang, Tarif Impor Mobil Turun dari 27% jadi 15%

AS - Uni Eropa Perkuat Pakta Dagang, Tarif Impor Mobil Turun dari 27% jadi 15%

Akun Instagram Ridwan Kamil Sudah Pulih Usai Diretas Pihak Tak Bertanggung Jawab

Akun Instagram Ridwan Kamil Sudah Pulih Usai Diretas Pihak Tak Bertanggung Jawab

Terseret Skandal Seks, Calon Jaksa Agung Kabinet Trump Jilid II Mengundurkan Diri

Terseret Skandal Seks, Calon Jaksa Agung Kabinet Trump Jilid II Mengundurkan Diri

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Pejabat The Fed Masih Wait and See Soal Pemangkasan Suku Bunga

Pejabat The Fed Masih Wait and See Soal Pemangkasan Suku Bunga

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Intervensi Harga, Bobby Nasution Akan Gelontorkan 15.700 Ton Beras
Ekonomi
23 menit yang lalu

Intervensi Harga, Bobby Nasution Akan Gelontorkan 15.700 Ton Beras

Gejala Resentralisasi Fiskal di Tengah Ingar-bingar Efisiensi Anggaran
APBN
26 menit yang lalu

Gejala Resentralisasi Fiskal di Tengah Ingar-bingar Efisiensi Anggaran

Kemenhub Bakal Hapus Jembatan Timbang, Ganti Pakai Teknologi Mirip ETLE
Transportasi & Logistik
35 menit yang lalu

Kemenhub Bakal Hapus Jembatan Timbang, Ganti Pakai Teknologi Mirip ETLE

PTBA dan UGM Hadirkan Produk Kalium Humat, Dukung Swasembada Pangan
Ekonomi
43 menit yang lalu

PTBA dan UGM Hadirkan Produk Kalium Humat, Dukung Swasembada Pangan

Manufaktur Menanti 'Jamu Kuat' untuk Topang Target Ekonomi RI 5,4%
Manufaktur
58 menit yang lalu

Manufaktur Menanti 'Jamu Kuat' untuk Topang Target Ekonomi RI 5,4%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ikhtiar Freeport Dukung Ekonomi Negeri

2

Akhirnya, Sri Mulyani Kerek Anggaran Kesejahteraan Guru dari Rp179 T ke Rp275 T

3

OPINI: Diplomasi Hijau di Jalan Raya

4

Respons Menaker soal OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer

5

Bobby Nasution Beri Insentif Usaha untuk Dorong Investasi Sumut

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Saksi Bisu Kolonialisme Belanda yang Kini Jadi Destinasi Wisata Sejarah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ikhtiar Freeport Dukung Ekonomi Negeri

2

Akhirnya, Sri Mulyani Kerek Anggaran Kesejahteraan Guru dari Rp179 T ke Rp275 T

3

OPINI: Diplomasi Hijau di Jalan Raya

4

Respons Menaker soal OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer

5

Bobby Nasution Beri Insentif Usaha untuk Dorong Investasi Sumut