Harga BBM Vivo Turun per 1 September 2024, Ini Daftarnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Vivo resmi menurunkan harga BBM yang berlaku per 1 September 2024.

Mengutip informasi yang dibagikan Vivo dalam unggahan di Instagram resminya, Minggu (1/9/2024), harga BBM jenis Revvo 90 (RON 90) turun Rp950 dari Rp12.900 menjadi Rp11.950 per liter.

Kemudian, harga BBM Revvo 92 tercatat turun Rp870 dari Rp14.320 menjadi Rp13.450 per liter. Diikuti dengan harga BBM jenis Revvo 95 yang juga turun dari Rp15.150 menjadi Rp14.200 per liter.

Dengan demikian, berikut daftar harga BBM SPBU Vivo per 1 September 2024:

Revvo 90: Rp11.950

Revvo 92: Rp13.450

Revvo 95: Rp14.200

Tak hanya Vivo, sejumlah SPBU swasta lain seperti Shell hingga BP juga kompak menurunkan harga jualnya per September 2024.

Mengutip informasi yang dibagikan dalam laman Shell, harga BBM Shell Super turun menjadi Rp13.450 dari semula Rp14.520 per liter. Kemudian, Shell V-Power juga turun menjadi Rp14.280 dari Rp15.370 per liter.

Selanjutnya, harga Shell V Power Diesel ditetapkan sebesar Rp14.660 turun dari Rp15.810 dan Shell V-Power Nitro+ juga turun dari Rp15.600 menjadi Rp14.480 per liter.

Adapun, harga BBM SPBU BP juga turun menjadi Rp13.450 per liter dari Rp13.990 per liter. Disusul harga BBM jenis BP Ultimate (Ron 95) turun menjadi Rp14.280 dari Rp.15.370.

Selain itu, SPBU pelat merah yakni Pertamina juga menurunkan harga BBM yang berlaku per 1 September 2024. Jenis BBM yang turun harga di Pertamina yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamina Green.

Mengutip daftar harga BBM di laman resmi Pertamina, penurunan harga Pertamax itu terjadi di wilayah Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, hingga NTT.

Adapun, harga Pertamax di wilayah itu turun Rp750 dari semula Rp13.700 menjadi Rp12.950 per liter. Selain itu, BBM jenis Pertamax turbo juga turun dari Rp15.450 menjadi Rp14.475 per liter, Dexlite dari Rp15.350 turun menjadi Rp14.050 per litar, Pertamina Dex dari Rp15.650 turun ke Rp14.550 per liter, dan Pertamina Green semula Rp15.000 turun menjadi Rp13.650 per liter.