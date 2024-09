Cara Daftar MyPertamina untuk Beli BBM Susbidi Pertalite per 1 Oktober

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah bakal melakukan pembatasan kriteria penerima Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pertalite yang rencananya akan mulai diterapkan pada 1 Oktober 2024.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa pembatasan distribusi BBM subsidi itu masih dalam pembahasan dan masih menunggu Peraturan Menteri (Permen) terlebih dahulu.

“Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Jumat (30/8/2024).

Nantinya, masyarakat perlu untuk mendaftarkan diri dan kendaraanya terlebih dahulu untuk dapat menggunakan BBM jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi.

Usai melakukan pendaftaran, masyarakat dapat menunjukkan QR Code MyPertamina di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU).

Berikut cara mendaftar subsidi tepat di MyPertamina:

1. Kunjungi laman subsiditepat.mypertamina.id

2. Siapkan dokumen yang dibutuhkan (Foto KTP, Foto STNK depan belakang, dan Foto Kendaraan tampak depan dan samping)

3. Klik “Daftar Akun Baru”

4. Baca seluruh syarat dan ketentuan lalu klik tombol “Daftar Sekarang”

5. Isi Form Pendaftaran (Lengkapi nama, NIK, nomor ponsel, hingga email aktif)

6. Periksa email yang didaftarkan sebelumnya lalu lakukan aktivasi

7. Login ke Subsidi tepat dan masukan NIK dan Kata Sandi yang telah dibuat sebelumnya

8. Masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui email Anda

9. Isi data diri dan domisili

10. Daftarkan kendaraan

11. Pilih jenis kendaraan dan cek data kendaraan

12. Unggah foto kendaraan

13. Tambah pegguna kendaraan dan masukkan data pengguna kendaraan lain jika kendaraan Anda digunakan lebih dari 1 orang

14. Cek hasil verifikasi (dapat dilakukan melalui email maupun situs resmi MyPertamina.id

15. Terakhir, unduh Kode QR

Setelah data kendaraan terverifikasi, Anda akan langsung dapat menggunakan kode QR untuk membeli BBM Subsidi pada 1 Oktober 2024.

Lebih lanjut, penggunaan BBM bersubsidi akan difokuskan pada beberapa kendaraan tertentu. Sementara itu, kendaraan mewah yang memiliki spesifikasi kubikasi mesin 1.400 cc (mobil) dan 150 cc (motor) akan dilarang menggunakan BBM subsidi.

Berikut daftar kendaraan yang dilarang menggunakan Peralite:

1. Mobil

Toyota

1. All New Kijang Innova G Diesel (2.494 cc)

2. GR Yaris 1.6 (1.618 cc)

3. All New Avanza 1.5 G CVT (1.497 cc)

4. All New Veloz 1.5 CVT (1.497 cc)

5. New Rush 1.5 G (1.496 cc)

Daihatsu

1. All New Terios IDS (1.496 cc)

2. Luxio 1.5 D (1.495 cc)

3. Luxio 1.5 X (1.495 cc)

4. Gran Max Pick Up 1.5 STD (1.495 cc)

5. Gran Max Pick Up 1.5 STD 3-Way (1.495 cc)

Honda

1. All New City (1.497 cc)

2. All New Civic (1.500 cc)

3. New HR-V (1.497 cc)

4. WR-V (1.500 cc)

5. BR-V (1.500 cc)

Mitsubishi Motors

1. Xpander 1.5 (1.499 cc)

2. XForce 1.5 (1.499 cc)

3. Pajero Sport 2.4 (2.442 cc)

4. Triton 2.5L (2.477 cc)

5. L300 (2.500 cc)

Suzuki

1. XL-7 Zeta (1.462 cc)

2. Ertiga (1.462 cc)

3. APV-GE (1.495 cc)

4. New Baleno AT (1.490 cc)

5. Grand Vitara (1.462 cc)

2.Sepeda Motor

Yamaha

1. Yamaha XMAX 250 (250 cc)

2. Yamaha R25 (250 cc)

3. Yamaha MT-25 (250 cc)

Honda

1. Honda CBR 250RR (250 cc)

2. Honda Forza (250 cc)

3. Honda CRF 250 (250 cc)

Vespa

1. Vespa GTS 250 (250 cc)

2. Vespa GTS 300 (300 cc)

3. Vespa GTV (278 cc)