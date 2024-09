Harga BBM Pertamina Turun Hari Ini! Ini Daftar Tiap Provinsi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) memangkas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax untuk sejumlah wilayah mulai hari ini, Minggu (1/9/2024).

Mengutip daftar harga BBM di laman resmi Pertamina, penurunan harga Pertamax itu terjadi di wilayah Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, hingga NTT.

Adapun, harga Pertamax di wilayah itu turun Rp750 dari semula Rp13.700 menjadi Rp12.950 per liter.

Selain itu, BBM jenis Pertamax turbo juga turun dari Rp15.450 menjadi Rp14.475 per liter, Dexlite dari Rp15.350 turun menjadi Rp14.050 per litar, Pertamina Dex dari Rp15.650 turun ke Rp14.550 per liter, dan Pertamina Green semula Rp15.000 turun menjadi Rp13.650 per liter.

Secara lebih terperinci, berikut daftar harga BBM Pertamina terbaru per 1 September 2024.

Daftar harga BBM Pertamina Terbaru Hari Ini:

Provinsi Aceh

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp 12.950

Pertamax Turbo Rp 14.475

Dexlite Rp 14.050

Pertamina Dex Rp 14.550

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp11.900

Dexlite Rp12.900

Provinsi Sumut

Pertalite Rp10.000

Pertamax: Rp13.250

Pertamax Turbo Rp14.800o

Dexlite Rp14.400

Pertamina Dex Rp14.900

Provinsi Sumatra Barat

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp13.550

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp14.700

Pertamina Dex Rp15.200

Provinsi Riau

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp13.550

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp14.700

Pertamina Dex Rp15.200

Free Trade Zone Batam

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp12.400

Pertamax Turbo Rp13.700

Dexlite Rp13.400

Pertamina Dex Rp13.800

Provinsi Jambi

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp13.250

Pertamax Turbo Rp14.800

Dexlite Rp14.400

Pertamina Dex Rp14.900

Provinsi Bengkulu

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp13.250

Pertamax Turbo Rp14.800

Dexlite Rp14.400

Pertamina Dex Rp14.900

Provinsi Sumatra Selatan

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp13.250

Pertamax Turbo Rp14.800

Dexlite Rp14.400

Pertamina Dex Rp14.900

Provinsi Bangka Belitung

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp13.250

Pertamax Turbo Rp14.800

Dexlite Rp14.400

Pertamina Dex Rp14.900

Provinsi Lampung

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.475

Dexlite Rp14.050

Pertamina Dex Rp14.550

Provinsi DKI Jakarta

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.475

Dexlite Rp14.050

Pertamina Dex Rp14.550

Provinsi Banten

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.475

Dexlite Rp14.050

Pertamina Dex Rp14.550

Provinsi Jawa Barat

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.475

Dexlite Rp14.050

Pertamina Dex Rp14.550

Provinsi Jawa Tengah

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.475

Dexlite Rp14.050

Pertamina Dex Rp14.550

Provinsi Yogyakarta

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.475

Dexlite Rp14.050

Pertamina Dex Rp14.550

Provinsi Jawa Timur

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.475

Dexlite Rp14.050

Pertamina Dex Rp14.550

Provinsi Bali

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.475

Dexlite Rp14.050

Pertamina Dex Rp14.550

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.475

Dexlite Rp14.050

Pertamina Dex Rp14.550

Provinsi Kalimantan Selatan

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp13.550

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp14.700

Pertamina Dex Rp15.200

Provinsi Kalimantan Timur

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp13.250

Pertamax Turbo Rp14.800

Dexlite Rp14.400

Pertamina Dex Rp14.550

Provinsi Kalimantan Utara

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp13.550

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp14.700

Pertamina Dex Rp15.200

Provinsi Sulawesi Utara

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp13.250

Pertamax Turbo Rp14.800

Dexlite Rp14.400

Pertamina Dex Rp14.900

Provinsi Gorontalo

Pertalite Ro10.000

Pertamax Rp13.250

Pertamax Turbo Rp14.800

Dexlite Rp14.400

Pertamina Dex Rp14.900

Provinsi Sulawesi Tengah

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp13.250

Pertamax Turbo Rp14.800

Dexlite Rp14.400

Pertamina Dex Rp14.900

Provinsi Sulawesi Barat

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp13.250

Pertamax Turbo Rp14.800

Dexlite Rp14.400

Pertamina Dex Rp14.900

Provinsi Maluku

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp13.250

Dexlite Rp14.400

Provinsi Maluku Utara

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp13.250

Dexlite Rp14.400

Papua

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp13.250

Pertamax Turbo Rp14.800

Dexlite Rp14.400

Papua Barat

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp13.250

Dexlite Rp14.400

Pertamina Dex Rp14.900

Papua Selatan

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp13.250

Dexlite Rp14.400

Papua Pegunungan

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp13.250

Dexlite Rp14.400

Papua Tengah

Pertalite Rp10.000

Pertamax Rp13.250

Dexlite Rp14.400

Papua Barat Daya