Beda Sikap Donald Trump dan Kamala Harris soal Independensi The Fed

Kamala Harris dan Donald Trump memiliki pandangan yang berbeda mengenai independensi setiap kebijakan bank sentral AS Federal Reserve (The Fed).

Bisnis.com, JAKARTA – Calon Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik Donald Trump memberikan pernyataan mengejutkan soal bank sentral Federal Reserves (The Fed) pekan lalu.

Menurutnya, presiden AS harus memiliki suara atas keputusan-keputusan yang dibuat oleh The Fed. Hal ini menjadi indikasi yang paling eksplisit mengenai ketertarikannya untuk melanggar independensi bank sentral jika ia kembali ke Gedung Putih.

"Saya merasa bahwa presiden seharusnya memiliki setidaknya (satu ) suara di sana.Saya pikir dalam kasus saya, saya menghasilkan banyak uang, saya sangat sukses, dan saya pikir saya memiliki naluri yang lebih baik daripada banyak orang yang berada di Federal Reserve,” ujar mantan presiden AS tersebut pekan lalu, seperti dikutip Reuters, Senin (12/8/2024).

Wall Street Journal melaporkan sebelumnya bahwa sekutu-sekutu Trump telah menyusun proposal yang akan mencoba mengikis independensi Fed jika ia menang. Tim kampanye Trump menjauhkan diri dari laporan tersebut pada saat itu.

Namun pernyataannya pada hari Kamis mengindikasikan bahwa ia sangat sejalan dengan salah satu dorongan utama proposal tersebut. Jika ia menjadi presiden, Trump harus dimintai pendapatnya mengenai keputusan-keputusan suku bunga, dan proposal-proposal regulasi perbankan The Fed harus tunduk pada tinjauan Gedung Putih.

Ketua The Fed dan enam anggota dewan gubernur lainnya dicalonkan oleh presiden, dan harus mendapat konfirmasi dari Senat. Namun, The Fed memiliki independensi operasional yang substansial untuk membuat keputusan kebijakan yang memiliki pengaruh luar biasa terhadap arah ekonomi terbesar di dunia dan pasar aset global.

Di antara faktor-faktor yang mendukung status dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia, misalnya, adalah kemampuan The Fed untuk menetapkan kebijakan moneter sendiri tanpa pengawasan politik.

Status tersebut pada gilirannya adalah kunci untuk memberikan pemerintah AS kemampuan yang hampir tak terkendali untuk meminjam di pasar obligasi global dengan suku bunga yang relatif rendah meskipun memiliki beban utang sebesar $35 triliun, yang dijuluki "hak istimewa yang terlalu tinggi."

Berbanding Terbalik

Di sisi lain, Capres dari Partai Demokrat dan Wakil Presiden AS Kamala Harris mengatakan bahwa ia sangat tidak setuju dengan pandangan Trump mengenai The Fed. Dia berjanji untuk tidak mencampuri urusan bank sentral jika ia memenangkan pemilihan presiden pada tanggal 5 November mendatang.

"The Fed adalah sebuah entitas independen dan sebagai presiden saya tidak akan pernah mencampuri keputusan-keputusan yang diambil oleh The Fed," kata Harris.

Harris, yang berbicara sebelum terbang ke Las Vegas untuk menghadiri rapat umum kampanye, mengatakan bahwa ia berencana untuk mengumumkan posisi-posisi kebijakannya minggu depan.

"Ini akan difokuskan pada ekonomi dan apa yang perlu kita lakukan untuk menurunkan biaya-biaya, dan juga memperkuat ekonomi secara keseluruhan," katanya.

Lonjakan tingkat pengangguran AS pada bulan Juli yang dilaporkan minggu lalu membantu memicu kejatuhan pasar saham global yang berlanjut sampai hari Senin sebelum ekuitas mengalami pemulihan parsial. Para investor melarikan diri karena kekhawatiran akan potensi resesi AS dan bahwa the Fed perlu bertindak agresif untuk menanggapinya.

Saat mengenai kekhawatiran tersebut dan bagaimana The Fed akan bereaksi, Harris mengatakan bahwa dirinya akan menantikan apa keputusan yang akan dibuat The Fed selanjutnya setelah adanya gejolak pasar.