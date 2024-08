Harga Pangan 4 Agustus: Beras dan Cabai Merah Keriting Kompak Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Fluktuasi harga sejumlah komoditas pangan duduk di level bervariasi dengan tren harga beras dan cabai merah keriting yang masih terus merangkak naik.

Mengutip Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Minggu (4/8/2024) pukul 08.29 WIB, rata-rata harga beras premium naik 1,09% menjadi Rp15.700 per kilogram (Kg). Kemudian, beras medium juga naik 0,22% menjadi Rp13.580 per kg.

Beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga tercatat naik 0,32% menjadi Rp12.620 per kg

Pada saat yang sama, komoditas cabai merah keriting harganya masih dalam tren tinggi 2,47% atau duduk di level Rp44.400 per kg. Kendati demikian, harga cabai rawit merah justru telah berbalik susut 3,61% menjadi Rp66.960 per kg.

Kedelai biji kering (impor) turut berada dalam tren tinggi, naik 0,67% menjadi Rp12.020 per kg dan jagung Tk Peternak naik 2,46% menjadi Rp5.830 per kg.

Komoditas protein ikan kembung dan ikan tongkol masing-masing naik 3,12% dan 0,22% menjadi Rp37.720 per kg dan Rp31.330 per kg.

Sementara itu, daging sapi murni turun 0,66% menjadi Rp134.410 per kg, daging ayam ras susut 0,46% menjadi Rp34.380 per kg, telur ayam ras turun 0,90% menjadi Rp28.670 per kg dan ikan bandeng turun 4,34% menjadi Rp31.500 per kg.

Selanjutnya, harga bawang merah telah turun 0,90% menjadi Rp26.560 per kg dan bawang putih bonggol turun 0,95% menjadi Rp39.650 per kg.

Gula konsumsi turun 0,56% ke level Rp17.840 per kg, minyak goreng kemasan sederhana turun 0,22% menjadi Rp17.960 per kg, dan minyak goreng curah turun 0,38% menjadi Rp15.940 per kg.

Adapun, tepung terigu curah turun 1,95% menjadi Rp10.050, garam halus beryodium turun 1,48% menjadi Rp11.350 dan tepung terigu kemasan (non-curah) turun 2,03% menjadi Rp13.040 per kg.