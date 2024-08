Harga BBM 2 Agustus 2024: Pertamax Turbo - Pertamina Dex Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) lewat Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) Non-subsidi.

Per tanggal 2 Agustus 2024, Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga BBM Non-subsidi seperti Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, serta produk gas oil yaitu Pertamina Dex dan Dexlite. Sedangkan Pertamax tidak ada perubahan harga.

Penyesuaian harga BBM Non-Subsidi ini mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USD).

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menjelaskan penyesuaian harga BBM Non Subsidi telah dilakukan oleh seluruh badan usaha pada awal bulan Agustus 2024.

“Mengacu pada rata-rata harga minyak dunia, Pertamina Patra Niaga telah mengevaluasi ulang dan melakukan penyesuaian harga untuk Pertamax Green RON 95, Pertamax Turbo RON 98, serta BBM non subsidi untuk kendaraan diesel yaitu Dexlite dan Pertamina Dex berlaku per 2 Agustus 2024. Untuk Pertamax harga tetap,” kata Heppy dalam keteranganya, Jumat (2/8/2024).

Heppy melanjutkan, kebijakan penyesuaian harga BBM Non-Subsidi selalu mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Dengan penyesuaian di awal Agustus ini maka untuk wilayah DKI Jakarta, Pertamax tetap di harga Rp12.950 per liter, Pertamax Green disesuaikan menjadi Rp15.000 dari sebelumnya Rp13.900 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp15.450 dari sebelumnya Rp14.400 per liter.

Kemudian Dexlite menjadi Rp15.350 dari sebelumnya Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex di harga Rp15.650 dari sebelumnya Rp15.100 per liter.

“Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta,” ujar Heppy.

Berikut Harga BBM Non-subsidi per 2 Agustus 2024

Pertamax (RON 92): Rp12.950 per liter

Pertamax Green (RON 95): Rp15.000 per liter. Sebelumnya Rp13.900 per liter

Pertamax Turbo (RON 98): Rp15.450 per liter. Sebelumnya Rp14.400 per liter

Dexlite (Diesel CN51): Rp15.350 per liter. Sebelumnya Rp14.550 per liter

Pertamina Dex (Diesel CN53): Rp15.650 per liter. Sebelumnya Rp15.100 per liter