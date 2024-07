Daftar Harga BBM Pertamina, Shell & BP per 12 Juli 2024, Ada yang Turun!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terpantau turun pada periode Juli 2024, mulai dari Shell hingga BP.

Namun, harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU milik Pertamina masih mempertahankan harganya dari bulan sebelumnya.

Merujuk laman resmi MyPertamina, Jumat (12/7/2024) hingga pukul 07.07 WIB, harga BBM Pertamina tidak mengalami perubahan pada Juli 2024.

Untuk wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax (RON 92) dibanderol seharga Rp12.950 per liter, sedangkan Pertamax Turbo (RON 98) seharga Rp14.400 per liter. Begitu pun Dexlite seharga Rp14.550 per liter dan Pertamina Dex dibanderol Rp15.100 per liter.

Harga BBM subsidi di SPBU Pertamina juga tidak mengalami perubahan. Hingga saat ini, Pertalite masih dibanderol seharga Rp10.000 per liter dan Biosolar seharga Rp6.800 per liter.

Jika melihat harga BBM di SPBU swasta, terpantau SPBU Shell dan BP menurunkan harga BBM. Di Jakarta, harga Shell Super turun menjadi Rp13.810 per liter, sedangkan bulan lalu dibanderol Rp14.580 per liter.

Berikutnya, Shell V-Power juga turun menjadi Rp14.700 per liter. Pada bulan lalu, BBM RON 95 ini dipatok seharga Rp15.400 per liter.

Lalu, harga Shell V-power Nitro+ (RON 98) turun menjadi Rp14.930 per liter dari bulan sebelumnya seharga Rp15.630 per liter. Sedangkan harga Shell V-Power Diesel turun dari Rp15.340 pada bulan lalu menjadi Rp15.320 per liter.