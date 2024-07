Pabrik Susu Baru Frisian Flag di Cikarang Beroperasi, Terbesar di Dunia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, CIKARANG - PT Frisian Flag Indonesia (FFI) telah meresmikan pabrik susu baru di Cikarang, Jawa Barat dengan investasi senilai €257 juta atau setara dengan Rp3,8 triliun. Pabrik ini menjadi fasilitas manufaktur FrieslandCampina terbesar FFI di dunia dengan luas 25,4 hektare.

Presiden Direktur Frisian Flag Indonesia Berend van Wel mengatakan, pembangunan pabrik baru ini selaras dengan visi misi pemerintah, sekaligus untuk mencetak generasi Indonesia Emas 2045.

"Kami percaya dengan potensi di Indonesia dengan penduduk 270 juta jiwa, namun konsumsi susu per kapita masih rendah sehingga kebutuhan pemenuhan gizi untuk anak-anak dan masyarakat cukup tinggi," kata Berend dalam Press Briefing di Cikarang, (2/7/2024).

Untuk diketahui, konsumsi susu segar per kapita per tahun Indonesia hanya 16,1 liter atau lebih rendah dari konsumsi susu di negara Asean lainnya, seperti Malaysia 50,9 liter per kapita per tahun, Singapura dengan 41,6 liter per kapita per tahun, dan Vietnam 20,1 liter per kapita per tahun.

Produsen susu asal Belanda ini menambah kapasitas produksinya hingga mencapai 400.000 kilogram susu segar setiap hari untuk menghasilkan 700 juta kilogram produk susu setiap tahun.

Untuk produksi susu cair diperkirakan mencapai 244 juta liter per tahun dan susu kental manis sebanyak 456.000 ton. Secara keseluruhan, pabrik ini memiliki potensi untuk memproduksi hingga 1 miliar kilogram produk susu setiap tahunnya.

"Kami meyakini ini akan terus tumbuh, investasi ini langkah yang tepat karena akan mendukung program pemerintah ke depan," tuturnya.

Tak hanya memasok untuk domestik, Frisian Flag juga membidik pasar ekspor ke Vietnam, Filipina, Thailand, dan lainnya.

Pabrik susu baru di Cikarang dibangun selaras dengan Rencana Iklim FrieslandCampina, yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 63% dari tahun 2015 hingga 2030 melalui pengurangan konsumsi energi dan penggunaan sumber daya terbarukan.

FFI telah memulai upaya pelestarian lingkungan dengan menerapkan inovasi ramah lingkungan di seluruh rantai produksinya. Inovasi-inovasi tersebut antara lain boiler biomassa untuk pembangkit listrik tenaga uap, fasilitas daur ulang air limbah untuk pengelolaan air, dan sistem atap panel surya.

Lebih lanjut, FFI menargetkan untuk mengurangi emisi CO2 atau gas rumah kaca sebesar 45%, menghemat konsumsi listrik sebesar 22% dan konsumsi air sebesar 25%. Inisiatif ramah lingkungan lainnya adalah penggunaan lebih dari 55.000 palet ramah lingkungan yang diimplementasikan di Pusat Distribusi Utama dan Gudang Bahan Baku di pabrik baru ini.