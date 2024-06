Airlangga ke Rusia, Dorong Kesepakatan Indonesia-EAEU FTA dan Bisnis Sawit

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah tengah mempercepat penyelesaian perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia-EAEU FTA).

Sebagai gambaran, EAEU merupakan kerja sama ekonomi yang terdiri atas Armenia, Belarus, Federasi Rusia, Kazakhstan, dan Kyrgystan.

Minyak sawit menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan antara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Eurasian Economic Commission (EEC) Andrey Slepnev.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Airlangga ke Moskow, Rusia, yang berlangsung dari 10 hingga 12 Juni 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara anggota EAEU.

Pada hari pertama kunjungan, Airlangga bertemu dengan Menteri Perdagangan EEC untuk membahas percepatan perundingan Indonesia-EAEU FTA. Mereka juga mendiskusikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi hambatan perdagangan dan isu-isu skema pembayaran dalam perdagangan antara kedua pihak.

Airlangga berharap perundingan Indonesia-EAEU FTA dapat diselesaikan pada 2024. Harapannya para pelaku usaha dapat memperluas bisnis mereka ke kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah. "Indonesia mendorong percepatan penyelesaian Perundingan Indonesia-EAEU FTA yang diharapkan akan bisa selesai di tahun ini, sehingga bisa bermanfaat bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya ke kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah," ujar Menko Airlangga, dikutip dari siaran pers Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Rabu (12/6/2024).

Airlangga juga menegaskan bahwa Indonesia terus mendorong peningkatan nilai ekspor minyak sawit ke negara-negara anggota EAEU karena minyak sawit Indonesia telah memenuhi standar kesehatan dan keberlanjutan.

Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan EEC Andrey Slepnev menyatakan bahwa EEC berharap perundingan Indonesia-EAEU FTA dapat diselesaikan pada Juli 2024, sehingga dapat memperkuat fondasi kerja sama antara Indonesia dan negara-negara anggota EAEU. "EEC percaya bahwa perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia akan turut memperkuat fondasi kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan 5 (lima) negara anggota EAEU," ujar Menteri Slepnev.

Slepnev juga menyatakan bahwa EAEU tidak menerapkan kebijakan yang menghambat komoditas minyak sawit Indonesia, berbeda dengan Uni Eropa yang memberlakukan kebijakan diskriminatif. EAEU terus memberikan dukungan penuh untuk mempererat hubungan kerja sama kedua negara, khususnya di sektor pertanian, termasuk pupuk.

Selain pertemuan dengan Menteri Perdagangan EEC, Menko Airlangga juga bertemu dengan Ketua Parlemen Rusia/State Duma, Y.M. Vyacheslav Volodin, di Gedung State Duma. Pertemuan ini dihadiri oleh anggota parlemen kedua negara dan membahas peningkatan kerja sama antarparlemen Indonesia dan Rusia.

Airlangga juga mengadakan pertemuan dengan beberapa Chief Executive Officer (CEO) terkemuka Rusia, termasuk First Deputy CEO for Corporate Development and International Business dari Perusahaan JSC Rosatom, Mr. Kiril Komarov, dan CEO dari Public Joint Stock Company (PJSC) Aeroflot, perusahaan penerbangan negara Rusia, Mr. Sergey Alexandrovsky. (Ahmadi Yahya)

