Profil Bambang Susantono, Mundur dari Kepala Otorita IKN Usai 2 Tahun Menjabat

Bisnis.com, JAKARTA - Bambang Susantono resmi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) usai menjabat selama 2 tahun.

Sebagai informasi, Bambang Susantono sebelumnya resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 Maret 2022, sedangkan pada hari ini, Senin (3/6/2024) Jokowi resmi memberhentikan Bambang secara terhormat dari jajaran petinggi Badan Otorita IKN.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam Keterangan Pers di Kantor Presiden, Senin (3/6/2024).

"Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari pak Dhony selaku wakil OIKN, kemudian beberapa waktu berikutnya pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari pak Bambang sebagai Kepala OIKN," kata Pratikno dalam konferensi pers di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Bambang Susantono sendiri bukanlah orang baru dalam jajaran pemerintahan. Sebelumnya dia pernah menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Perhubungan pada Oktober 2014.

Di samping itu, Bambang juga sebelumnya sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009 hingga 2014.

Pria kelahiran 4 November 1963 tersebut dikenal sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi. Dia merupakan lulusan Fakultas Teknik Sipil ITB pada 1987 dan meraih gelar master tata kota di Universitas California Berkeley dan gelar doktor bidang perencanaan infrastruktur dari universitas yang sama pada tahun 2000.



Perjalanan karir Bambang sebelum menjadi Kepala OIKN tercatat sudah panjang. Dirinya bahkan pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA).

Di samping itu, Bambang juga sempat menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Secara lebih terperinci, berikut sederet jabatan yang sempat diduduki oleh Bambang Susantono.

- Kepala Otoria IKN, Maret 2022 - Juni 2024

- Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Tbk., sejak 2012

- Wakil Menteri Perhubungan periode 2010 - 2014

- Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

- Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, 2004 - 2010

- Staf Ahli, Menko Perekonomian (Boediono)

- Sekretaris Tim Koordinasi Infrastruktur Pedesaan

- Kepala Sekretariat Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

- Anggota Dewan, East Asia Society of Transportation Studies (EASTS), Tokyo, Jepang

- Anggota Dewan, South South North Foundation, Johannesburg, Afrika Selatan

- Staf Pengajar, Program Pascasarjana Bidang Ilmu Teknik, Universitas Indonesia

- Presiden Intelligent Transport System (ITS) Indonesia

- Koordinator Persatuan Mahasiswa Indonesia se-Amerika Serikat

- Koordinator, LSM, Forum for Transportation

