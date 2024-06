Jadwal LRT Jabodebek Terbaru Juni 2024, Tarif Termurah Rp5.000

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - LRT Jabodebek akan kembali mengoperasikan 336 perjalanan pada hari kerja (weekday) untuk periode Juni 2024. Berikut jadwal lengkap LRT Jabodebek terbaru yang akan berlaku bulan ini.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan, dengan frekuensi tersebut, waktu tunggu antar kereta LRT Jabodebek adalah selama 5,5 menit pada jam sibuk (peak hour) di lintas Cawang - Dukuh Atas, dan 11 menit di lintas Jati Mulya - Cawang serta Harjamukti - Cawang.

Sementara itu, pada akhir pekan (weekend) dan hari libur nasional, jumlah perjalanan yang dioperasikan LRT Jabodebek adalah sebanyak 260 perjalanan.

“Kebijakan ini diambil setelah melihat tingginya minat masyarakat terhadap layanan LRT Jabodebek,” jelas Mahendro dalam keterangan resminya, Minggu (2/6/2024).

Adapun, mulai 1 Juni 2024, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga telah menerapkan perubahan tarif LRT Jabodebek. Tarif yang berlaku mulai 1 Juni adalah Rp5.000 untuk satu kilometer pertama, dengan tambahan Rp700 untuk setiap kilometer berikutnya.

Dia mengatakan, besaran tarif awal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No 67/2023.

Secara terperinci, tarif LRT pada hari kerja (Senin-Jumat) pada jam sibuk adalah sebesar Rp5.000 untuk 1 km pertama dan maksimal sebesar Rp20.000. Adapun, periode waktu jam sibuk atau peak hours ditetapkan pada pukul 06.00 WIB-08.59 WIB dan mulai pukul 16.00-19.59 WIB.

Selanjutnya, tarif jam non sibuk atau off peak hours pada hari kerja dipatok Rp5.000 untuk 1 kilometer pertama dan maksimal sebesar Rp10.000. Waktu jam non sibuk pada hari kerja ditetapkan pada awal jam operasi hingga pukul 05.59, kemudian pukul 09.00-15.59 WIB, serta pukul 20.00 hingga akhir jam operasi LRT.

Sementara itu, tarif pada hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional adalah sebesar Rp5.000 untuk 1 kilometer pertama dan maksimal Rp10.000.

Jadwal LRT Jabodebek Terbaru Juni 2024:

