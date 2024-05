World Water Forum ke-10 Resmi Ditutup, Ini Sederet Hasilnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BADUNG - Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum ke-10 di Bali resmi berakhir pada Jumat (24/5/2024). Tercatat 64.000 orang mengunjungi forum air terbesar di dunia tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan, Indonesia sebagai tuan rumah World Water Forum ke-10 telah melampaui Brasil dalam hal jumlah kunjungan dalam forum internasional yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali.

Adapun, jumlah pengunjung World Water Forum di Brasil tercatat sebanyak 40.000 orang.

Basuki menilai, tingginya antusiasme peserta World Water Forum dipicu oleh daya tarik Bali yang identik dengan keindahan pariwisatanya.

"Ada waktunya mengucapkan halo, ada waktunya mengucapkan selamat tinggal. Dengan ini saya resmi menyatakan World Water Forum ke-10 resmi ditutup," ujar Basuki di Bali International Convention Centre, Jumat (24/5/2024).

Basuki kemudian menyampaikan ucapan terima kasih kepada World Water Council dan seluruh pihak yang terlibat dalam perhelatan Internasional itu. Dia pun membeberkan sederet hasil capaian dari forum air yang diselenggarakan selama 18-25 Mei 2024 di Bali.

Pertama, World Water Forum ke-10 telah menghasilkan Deklarasi Menteri yang disepakati oleh 80 negara yang di dalamanya terdapat tiga poin komitmen dalam mengatasi kriris air global. Nantinya Deklarasi Menteri itu akan dibawa ke Konferensi Air Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selanjutnya, World Water Forum ke-10 di Bali juga menyepakati pembentukan Center of Excellence of Water Resources Management and Climate Resilience, terutama upaya untuk mengatasi krisis air di wilayah selatan Bumi termasuk pulau-pulau kecil dan negara berkembang.

Kemudian, forum air terbesar itu juga menyepakatai 113 proyek terkait air senilai US$9,4 miliar sebagai bentuk aksi nyata dalam mengatasi krisis air di berbagai belahan dunia.

Basuki menambahkan, World Water Forum ke-10 juga berhasil melahirkan gagasan Hari Danau Sedunia sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi danau dan upaya keberlanjutan.

"Semuanya dirangkum oleh Bapak Presiden menjadi satu kata, kolaborasi untuk me-manage air itu dengan sebaik-baiknya," ucapnya.

Adapun, Indonesia dalam upacara penutupan hari ini resmi menyerahkan keketuaan World Water Forum kepada Arab Saudi. Dengan begitu, World Water Forum ke-11 nantinya akan digelar di negara tersebut pada 2027.

"Saya harap teman kita dari Arab Saudi akan meneruskan kerja sama ini, dan saya harapkan kesuksesan mereka dalam menyelenggarakan World Water Forum ke-11 di Bali," tutur Basuki.

