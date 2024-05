Harga Pangan Hari Ini 20 Mei: Telur, Cabai, dan Beras Kompak Naik

Harga beras juga terpantau masih tinggi dengan beras premium naik 0,90% menjadi Rp15.630 per kg.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan terpantau masih mengalami tren kenaikan dengan telur, cabai, hingga beras cenderung tinggi.

Mengutip panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Senin (20/5/2024), harga rata-rata nasional telur ayam ras naik 2,44% menembus Rp31.090 per kilogram (kg) dibandingkan kemarin, Minggu (19/5/2024).

Kemudian, harga cabai rawit merah juga masih melambung 5,04% dengan harga Rp45.600 per kg, sedangkan cabai merah keriting naik 0,46% menjadi Rp45.950 per kg.

Selanjutnya, harga beras juga terpantau masih tinggi dengan beras premium naik 0,90% menjadi Rp15.630 per kg, dan beras medium naik 0,37% menjadi Rp13.520 per kg.

Harga untuk bawang putih bonggol juga naik 0,99% menjadi Rp43.030 per kg, sedangkan untuk bawang merah justru turun 4% menjadi Rp45.800 per kg. Hal serupa juga terjadi untuk harga garam halus beryodium yang susut 4,52% menjadi Rp10.980 per kg.

Tepung terigu curah juga tercatat mengalami penurunan 1,64% menjadi Rp10.200 per kg pada pagi ini. Sementara harga gula konsumsi masih tinggi dengan kenaikan 0,76% menjadi Rp18.500 per kg.

Dari komoditas sumber protein, daging sapi murni masih landai dengan penurunan 0,55% menjadi Rp134.860 per kg. Sementara harga daging ayam ras masih tinggi dengan kenaikan 2,46% menjadi Rp38.760 per kg.

Protein lainnya seperti ikan bandeng susut 2,43% menjadi Rp31.260 per kg. Sementara ikan kembung naik 7,55%% menjadi Rp39.380, dan ikan tongkol naik 3,16% menjadi Rp32.300 per kg.

Harga untuk minyak goreng curah terpantau mengalami penurunan 2,64% menjadi Rp15.470 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan sederhana justru naik 0,45% menjadi Rp17.900 per liter.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel