World Water Forum Bali 2024 Buka Sederet Peluang Ekonomi bagi Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Gelaran World Water Forum ke-10 yang bakal digelar di Bali pada 18-25 Mei 2024 berpotensi memberikan sederet peluang ekonomi bagi Indonesia.

Peneliti Senior Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, World Water Forum bisa memberikan peluang ekonomi secara nasional maupun regional.

Secara regional, gelaran internasional tersebut tentunya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian di Provinsi Bali. Khususnya di sektor pariwisata dan UMKM.

"Para delegasi dan peserta pasti spending uang di lokasi penyelenggaraan apakah itu untuk kebutuhan hotel, makan, wisata dan membeli suvenir UMKM," ujar Tauhid saat dihubungi Bisnis, Kamis (9/5/2024).

Sementara itu, Tauhid menuturkan bahwa Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan World Water Forum ke-10, juga berpeluang menggaet investasi di sektor infrastruktur air sehingga berdampak terhadap ekonomi secara nasional.

Gelaran World Water Forum di Bali diharapkan dapat menghasilkan rumusan hingga rencana aksi yang bersifat teknis. Dia menjelaskan, keterlibatan sektor swasta menjadi peran penting dalam mewujudkan investasi di dalam negeri.

Sederet peluang investasi swasta yang bisa dikejar seperti fasilitas pengolahan air limbah untuk kota-kota besar, pengolahan untuk air bersih, bahkan investasi untuk pembangkit listrik tenaga air.

"Diharapkan itu [World Water Forum] juga bisa mendatangkan komitmen pendanaan bagi Indonesia, apakah itu hibah atau pinjaman murah dalam rangka merestorasi kondisi infrastruktur air di dalam negeri," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah mengungkapkan, Indonesia akan menawarkan sejumlah proyek strategis senilai US$9,6 miliar atau Rp154 triliun pada gelaran World Water Forum ke-10. Beberapa proyek tersebut diseleksi oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

“Ini sudah menggabungkan banyak usulan, angka nilainya US$9,6 miliar berupa proyek, apakah itu berupa proyek yang sudah berjalan atau proyek baru yang pendanaannya sudah ada di situ,” ujarnya melalui siaran pers, Minggu (5/5/2024).

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memperkirakan World Water Forum 2024 bisa memberikan kontribusi ekonomi untuk Bali sekitar US$35 juta-US$50 juta atau setara dengan Rp561 miliar hingga Rp800 miliar.

Dirinya juga memperkirakan peserta yang hadir pada forum tersebut akan mencapai 35.000 hingga 50.000, baik dari dalam maupun luar negeri.

Adapun, empat hal yang akan fokus dibahas dalam World Water Forum ke-10 di Bali, yakni konservasi air (water conservation), air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation), ketahanan pangan dan energi (food and energy security), serta mitigasi bencana alam (mitigation of natural disasters).

Sebanyak 244 sesi dalam forum tersebut diharapkan dapat memberikan hasil konkret mengenai pengarusutamaan pengelolaan air terpadu untuk pulau-pulau kecil atau Integrated Water Resources Management (IWRM) on Small Islands, pembentukan pusat keunggulan atau praktik terbaik untuk ketahanan air dan iklim atau Centre of Excellence on Water and Climate Resilience (COE), serta penetapan Hari Danau Sedunia.

Pemerintah Indonesia mengundang 43 duta besar dan 4 organisasi internasional untuk turut berpartisipasi dan menyukseskan World Water Forum ke-10.

