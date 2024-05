Promo Gojek, Pakai Paket Langganan Bisa Hemat hingga Rp25 Juta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Gojek, unit bisnis ride hailing PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), meluncurkan layanan paket berlangganan Gojek PLUS. Paket tersebut memudahkan pengguna menikmati jaminan diskon untuk beragam layanan yang ditawarkan Gojek.

VP of Regions Gojek, Gede Manggala mengatakan, paket berlangganan Gojek PLUS merupakan salah satu wujud strategi Grup GoTo untuk memperluas jangkauan dan daya tarik ke segmen pengguna yang lebih luas.

"Layanan ini khususnya ditujukan pada segmen konsumen yang lebih berhati-hati dalam pengeluaran [budget conscious]," kata Gede di Jakarta pada Selasa (7/5/2024).

Dia menuturkan, melalui Gojek PLUS, masyarakat akan mendapat jaminan diskon pada setiap transaksi untuk beragam layanan di Gojek seperti transportasi (GoRide, GoCar), pesan-antar makanan (GoFood), pengiriman barang/paket (GoSend), hingga belanja kebutuhan harian (GoMart).

Gede memaparkan, Gojek PLUS menyediakan tiga pilihan paket langganan masing-masing berdurasi 14 hari, 30 hari, dan 90 hari. Harga normal paket langganan 14 hari adalah Rp14.900, kemudian 30 hari senilai Rp29.900, dan 90 hari seharga Rp44.000.

Dia menambahkan, jaminan diskon yang dapat dinikmati pada ketiga paket ini dapat mencapai hingga Rp12.000 di tiap transaksi. Pengguna dapat berhemat hingga hampir Rp25 juta dari setiap pembelian paket hanya dengan Rp200an per hari.

Sementara itu, Head of Marketing Transport and Logistic Gojek, Theresia Nadya menambahkan, paket langganan Gojek PLUS diharapkan memberikan kemudahan bagi pengguna, sekaligus memperluas basis pengguna.

Dia juga menyebut, semakin sering pengguna bertransaksi, maka semakin tinggi pula potensi pendapatan seluruh mitra driver dan mitra UMKM Gojek.

"Dengan begitu, inovasi produk ini turut berdampak pada pertumbuhan bisnis yang positif dan berjangka panjang bagi mitra di ekosistem Gojek,” jelas Nadya.

