Temui Kadin Prancis, Anindya Bakrie Bahas Sejumlah Peluang Kerja Sama

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie telah melakukan pertemuan dengan Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) di Paris pada Sabtu (14/4/2024) guna menjajaki sejumlah peluang kerja sama. Salah satunya dalam hal industri hilirisasi.

Melansir dari unggahan di Instagram pribadinya, Anindya disambut oleh Vice Chairman of MEDEF International and Special Representative of French Foreign Minister for Asean Countries Francois Corbin.

“MEDEF ini adalah Kadinnya Prancis. Kita menjajaki peluang kerjasama Indonesia dan Prancis, termasuk mengakses pasar peluang Indonesia di pasar Uni Eropa, dan sebaliknya Prancis di pasar Asean,” ujarnya dikutip melalui akun @anindyabakrie, Minggu (15/4/2024)

Lebih lanjut, dia menyebut ada sejumlah fokus pembahasan dalam diskusi tersebut meliputi upaya kerbelanjutan, baik hilirisasi, biodiversitas, carbon financing, energy terbarikan dan lain sebagainya.

Menurut Anindya, ini menjadi peluang yang besar, mengingat Indonesia sedang dalam proses meuju keanggotaan Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), lalu ditambah dengan tergabungnya Indonesia dalam Asia Pacific Ecoomic Cooperation (APEC) hingga G20.

Bahkan, dia optimistis bahwa kolaborasi ini akan membawa manfaat besar bagi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia serta Prancis.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, Kadin menilai sentimen inflasi tinggi di Amerika Serikat (AS) masih memengaruhi investor asing dalam mengalokasikan modal mereka pada aset-aset yang lebih berisiko, khususnya pada pasar keuangan.

Dia memproyeksikan pada paruh kedua 2024, tren penurunan suku bunga The Fed bakal memicu turunnya suku bunga di berbagai negara lain yang menyebabkan aliran modal bakal masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Kami tetap melihat sentimen positif dari sisi domestik mengenai kondusifnya iklim usaha pasca-pemilu, di mana hal ini terlihat dari aliran modal asing yang masuk melalui pasar keuangan,” kata dia kepada Bisnis, dikutip Kamis (21/3/2024).

