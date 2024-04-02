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Diskon Tarif Tol 10%-35% Berlaku di 14 Ruas saat Mudik Lebaran, Cek Daftarnya!

Sejumlah jalan Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatra memberlakukan diskon tarif tol sebesar 10% - 35% saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2024.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Selasa, 2 April 2024 | 13:40
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Kemacetan panjang terjadi di Gerbang Tol Cikampek Utama, Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik Lebaran 2023, Rabu (19/4/2023) - Jasa Marga.
Kemacetan panjang terjadi di Gerbang Tol Cikampek Utama, Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik Lebaran 2023, Rabu (19/4/2023) - Jasa Marga.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, sejumlah jalan Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatra memberlakukan diskon tarif tol sebesar 10% hingga 35% saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2024.

Basuki menyampaikan, adanya diskon tarif tol merupakan salah satu bentuk dukungan dan pelayanan kepada masyarakat selama momen libur Lebaran 2024.

“Terima kasih kepada Asosiasi Tol Indonesia (ATI) yang telah menginisiasi, memberikan diskon tarif tol kepada ruas-ruas tol,” kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V di Kompleks Parlemen, Selasa (2/4/2024).

Secara terperinci, sejumlah operator jalan tol memberikan diskon tarif tol 20% untuk beberapa jalan tol yang tersebar di Trans Jawa dan Trans Sumatra. Diskon tarif berlaku untuk semua golongan kendaraan.

Basuki mengungkapkan, diskon tarif berlaku mulai periode mudik 3 April 2024 pukul 05.00 WIB sampai dengan 5 April 2024 pukul 05.00 WIB.

Diskon kembali berlaku pada periode arus balik 17 April 2024 pukul 05.00 WIB sampai dengan 19 April 2024 pukul 05.00 WIB

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Sementara itu, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memberikan diskon tarif sebesar  14%-35% untuk Tol Krian - Legundi - Bunder. Diskon tarif ini diberikan untuk kendaraan non golongan I, dengan ketentuan diskon 14% untuk golongan II dan III, serta diskon 35% untuk golongan IV dan V.

Diskon tarif untuk Tol Krian - Legundi - Bunder berlaku selama 17 hari mulai yaitu mulai 3 April 2024 hingga 19 April 2024. 

Basuki menegaskan, potongan tarif hanya berlaku untuk transaksi non tunai dengan saldo kartu elektronik cukup.

“Oleh karena itu, kami mohon agar masyarakat dapat memastikan saldo kartu elektronik mencukupi selama perjalanan,” imbaunya.

Berikut Daftar Diskon Tarif Tol saat Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2024:

1. Tol Trans Jawa

  • Tol  Tangerang - Merak (Diskon 10%)

        Arus Mudik: Berlaku 1 April 2024 pukul 00.00 WIB - 2 April 2024 pukul 24.00 WIB

        Arus Balik: Berlaku 17 April 2024, pukul 00.00 WIB - 18 April 2024, pukul 24.00 WIB

  • Tol Jakarta - Cikampek (Diskon 20%)

         Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024 pukul 05.00 WIB - 5 April 2024 pukul 05.00 WIB

         Arus Balik: Berlaku 17 April 2024 pukul 05.00 WIB - 19 April 2024 pukul 05.00 WIB

  • Tol Jakarta - Cikampek Elevated/MBZ (Diskon 20%)

        Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024, pukul 05.00 WIB - 5 April 2024 pukul 05.00 WIB

        Arus Balik: Berlaku 17 April 2024, pukul 05.00 WIB - 19 April 2024 pukul 05.00 WIB

  • Tol Cikopo - Palimanan (Diskon 10%)

        Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024 pukul 05.00 WIB - 5 April 2024 pukul 05.00 WIB

        Arus Balik: Berlaku 18 April 2024 pukul 05.00 WIB - 20 April 2024 pukul 05.00 WIB

  • Tol Palimanan - Kanci (Diskon 20%)

        Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024, pukul 05.00 WIB - 5 April 2024 pukul 05.00 WIB

        Arus Balik: Berlaku 17 April 2024, pukul 05.00 WIB - 19 April 2024 pukul 05.00 WIB

  • Tol Kanci - Pejagan (Diskon 20%)

        Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024, pukul 05.00 WIB - 5 April 2024 pukul 05.00 WIB

        Arus Balik: Berlaku 17 April 2024, pukul 05.00 WIB - 19 April 2024 pukul 05.00 WIB 

  • Tol Pejagan - Pemalang (Diskon 20%)

        Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024, pukul 05.00 WIB - 5 April 2024 pukul 05.00 WIB

        Arus Balik: Berlaku 17 April 2024, pukul 05.00 WIB - 19 April 2024 pukul 05.00 WIB 

  • Tol Pemalang - Batang (Diskon 20%)

        Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024, pukul 05.00 WIB - 5 April 2024 pukul 05.00 WIB

        Arus Balik: Berlaku 17 April 2024, pukul 05.00 WIB - 19 April 2024 pukul 05.00 WIB 

  • Tol Batang - Semarang (Diskon 20%)

        Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024, pukul 05.00 WIB - 5 April 2024 pukul 05.00 WIB

        Arus Balik: Berlaku 17 April 2024, pukul 05.00 WIB - 19 April 2024 pukul 05.00 WIB 

  • Tol Semarang ABC (Diskon 20%)

        Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024, pukul 05.00 WIB - 5 April 2024 pukul 05.00 WIB

        Arus Balik: Berlaku 17 April 2024, pukul 05.00 WIB - 19 April 2024 pukul 05.00 WIB 

  • Tol Jombang - Mojokerto (Diskon 10%)

        Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024 pukul 06.00 WIB - 5 April 2024 pukul 06.00 WIB

        Arus Balik: Berlaku 18 April 2024 pukul 06.00 WIB - 20 April 2024 pukul 06.00 WIB

2.  Tol Trans Sumatra  

  • Tol Indralaya - Prabumulih (Diskon 20%)

        Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024, pukul 05.00 WIB - 5 April 2024 pukul 05.00 WIB

        Arus Balik: Berlaku 17 April 2024, pukul 05.00 WIB - 19 April 2024 pukul 05.00 WIB 

  •  Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung (Diskon 20%)

         Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024, pukul 05.00 WIB - 5 April 2024 pukul 05.00 WIB

         Arus Balik: Berlaku 17 April 2024, pukul 05.00 WIB - 19 April 2024 pukul 05.00 WIB 

3. Tol Krian - Legundi - Bunder

  • Golongan Kendaraan II-III (Diskon 14%)
  • Golongan Kendaraan IV-V (Diskon 35%)
  • Berlaku 3 April 2024 - 19 April 2024

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Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Fitri Sartina Dewi

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