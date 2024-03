AEON Perluas Kehadiran Ritelnya dengan Peresmian Toko ke-8 di Deltamas

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - AEON, kembali mengumumkan peresmian toko terbarunya yang ke-8, di Deltamas, Cikarang, Jawa Barat.

Sebelumnya, pada 15 Maret 2024, AEON sukses dengan pembukaan toko ke-7-nya di Kota Wisata Living World Mall Cibubur.

AEON Deltamas merupakan kompleks industri, komersial, perumahan, perbankan, dan sekolah. Selain itu, di daerah ini juga banyak perusahaan dan pabrik mancanegara, termasuk Jepang.

"Oleh karena itu kami optimistis AEON Deltamas akan menarik pelanggan tidak hanya dari wilayah sekitar tetapi juga jangkauan wilayah yang lebih luas. Populasi di Kawasan komersial ini diperkirakan akan meningkat secara signifikan di masa mendatang," ujar Takahiro Osugi, Presiden Direktur PT AEON Indonesia dalam keterangan tertulis kepada Bisnis. Minggu (24/3/2024).

"Khusus di AEON Deltamas, kami menawarkan menu Delicatessen terbaru, yaitu cold mentsuyu udon, hosomaki, dan daifuku premium. Kami juga telah menyiapkan total 160 kursi pada seating area untuk mengakomodasi pelanggan yang ingin makan di tempat," lanjut Osugi.

Pada sisi sebelah kiri Delicatessen, pelanggan dapat menemukan inisiatif terbaru di AEON Deltamas yang membedakan dengan toko-toko AEON lainnya yang sudah ada, yaitu Grill Deli. Grill Deli merupakan konsep kuliner yang menyuguhkan menu "all you can eat buffet" dengan harga yang sangat terjangkau dan menjanjikan kualitas premium saat menyantap aneka daging bakar sepuasnya. Usai belanja, pelanggan bersama dengan keluarganya dapat mampir untuk menikmati konsep kuliner terbaru ini.

AEON Deltamas bertujuan untuk memberikan pengalaman belanja yang dapat membuat pelanggan terus datang kembali dan juga menawarkan pengalaman belanja yang lebih bermakna dan menyenangkan. Menjadikan AEON Deltamas adalah tempat yang penuh kejutan dan memiliki banyak hal menarik yang dapat dijelajahi.

Salah satu yang terbesar di area Cikarang, Bekasi, dan sekitarnya, AEON Deltamas menawarkan sekitar 900 produk grocery yang aman dan terpercaya dengan menempatkan fokus pada kesegaran produknya. Dengan adanya perubahan gaya hidup, AEON juga memperbanyak pilihan produk-produk organik, produk ramah Kesehatan, dan juga makanan beku.

Selain itu, pada health & beauty terdapat sekitar 13.000 pilihan produk. Tidak hanya produk kecantikan asal lokal dan Jepang, tersedia pula banyak pilihan produk kecantikan populer dan kekinian dari luar negeri lainnya.

Selama periode pembukaan pada 22 Maret-3 April 2024, pelanggan dapat menikmati promo member baru aplikasi AEON Point dengan hadiah produk deterjen cair Gentle Gen 750ml hanya dengan menunjukkan struk belanja minimal Rp200.000 saja. Selain itu, seluruh member terdaftar yang berbelanja tanpa minimum pembelanjaan dapat menikmati ekstra lima kali reward point.

