Bapanas Yakin Relaksasi HET Ampuh Redam Harga Beras Jelang Lebaran

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meredam harga beras menjelang Lebaran 2024.

Hal ini dia sampaikan usai menyampaikan laporan bersama dengan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, pada pagi ini, Senin (18/3/2024)

Dia mengatakan bahwa Bapanas dengan Bulog melaporkan sejumlah perkembangan mengenai persiapan Lebaran, termasuk beras, daging, dan komoditas strategis lainnya.

Salah satu upaya yang dimaksud, kata Arief, dengan resmi merelaksasi HET beras premium menjadi Rp14.900-15.800/kg dari sebelumnya Rp13.900/kg-14.800/kg. Harapannya, relaksasi HET beras premium ini untuk memastikan stok beras kembali membanjiri pasar modern maupun tradisional.

“Harga kan dalam posisi relaksasi dari angka HET Rp13.900 relaksasi sampai tanggal 23 [Maret] itu Rp14.900. Ini [diharapkan] memberikan ruang agar beras ketersediaannya semua lebih baik,” ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (18/3/2024).

Bapanas resmi memberlakukan relaksasi HET untuk beras premium mulai 10-23 Maret 2024. Kebijakan relaksasi HET beras premium ini menyasar pada delapan wilayah.

Pada wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan diberlakukan relaksasi HET beras premium menjadi Rp14.900 per kilogram atau naik Rp1.000 per kilogram dari HET sebelumnya di Rp13.900 per kilogram.

Untuk wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung, relaksasi HET beras premium diberlakukan Rp15.400 per kilogram. Sebelumnya, HET beras premium untuk wilayah ini ditetapkan Rp14.400 per kilogram.

Selanjutnya, wilayah Bali dan Nusa Tenggara, relaksasi HET beras premium di Rp15.400 per kilogram dari HET sebelumnya Rp14.400 per kilogram. Ini juga berlaku sama di wilayah Nusa Tenggara Timur dengan relaksasi HET beras premium Rp15.400 per kilogram dari HET sebelumnya Rp14.400 per kilogram.

Sementara untuk wilayah Sulawesi, relaksasi HET beras premium menjadi Rp14.900 per kilogram dari HET sebelumnya Rp13.900 per kilogram. Untuk wilayah Kalimantan, relaksasi HET beras premium menjadi Rp15.400 per kilogram dari HET sebelumnya Rp14.400 per kilogram.

Terakhir, untuk wilayah Maluku, relaksasi HET beras premium menjadi Rp15.800 per kilogram daripada HET sebelumnya Rp14.800 per kilogram. Relaksasi HET beras premium untuk wilayah Papua juga persis sama dengan wilayah Maluku.

Adapun pemberlakuan relaksasi HET beras premium ini disampaikan melalui surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 102/TS.02.02/K/3/2024 tanggal 9 Maret 2024.

Surat ini ditujukan kepada para asosiasi pelaku usaha pangan antara lain Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo), Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), dan para pemasok/supplier beras, serta Ketua Satgas Pangan Polri dan Kepala Baintelkam Polri.

Di sisi lain, terkait penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras medium, pemerintah bersama Perum Bulog tetap memberlakukan harga penjualan yang sama, sesuai dengan Perbadan No.7/2023 tentang HET Beras. Dalam beleid ini mengatur HET beras medium berdasarkan zonasi. Untuk Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi, HET beras medium telah dipatok di Rp10.900 per kilogram.

Untuk Zona 2 meliputi Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan, HET beras medium Rp11.500 per kilogram. Zona 3 yang meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium adalah Rp11.800 per kilogram.

