Daftar Harga Pangan Hari Ini 17 Maret: Harga Beras dan Cabai Melandai, Gula Mahal

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan terpantau mengalami penurunan rata-rata secara nasional hari ini seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng dan terigu.

Menyitir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata harga beras premium hari ini, 17 Maret 2024 per 10.30 WIB turun tipis 0,37% menjadi Rp16.370 per kilogram dan harga beras medium turun 0,42% menjadi Rp14.240 per kilogram.

Adapun, harga beras saat ini masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang ditentukan pemerintah sebesar Rp14.900 - Rp15.800 per kilogram untuk beras premium dan Rp10.900 - Rp11.800 per kilogram untuk beras medium.

Rata-rata harga bawang merah hari ini juga turun 2,21% menjadi Rp33.650 per kilogram. Begitupun harga bawang putih hari ini turun 1,19% menjadi Rp40.720 per kilogram.

Harga cabai-cabaian juga kompak turun. Rata-rata harga cabai merah keriting hari ini turun Rp6.190 menjadi Rp61.400 per kilogram dan harga cabai merah keriting turun Rp4.180 menjadi Rp62.030 per kilogram.

Adapun, harga bahan pangan sumber protein hewani seperti daging sapi, daging ayam dan telur terpantau kompak turun. Rata-rata harga daging sapi murni hari ini secara nasional turun Rp2.860 menjadi Rp134.420 per kilogram.

Sementara itu, harga rata-rata daging ayam turun 1,29% menjadi Rp38.270 per kilogram dan harga telur ayam turun 1,21% menjadi Rp31.880 per kilogram.

Harga minyak goreng baik curah maupun kemasan juga melandai. Rata-rata harga minyak goreng curah hair ini turun 2,51% menjadi Rp15.530 per liter. Begitu pun dengan harga minyak goreng kemasan sederhana hari ini turun tipis 0,06% menjadi Rp17.770 per liter.

Harga tepung terigu curah dan kemasan juga kompak turun. Rata-rata harga tepung terigu curah hari ini turun 1,4% menjadi Rp10.570 per kilogram dan harga tepung terigu kemasan turun 1,76% menjadi Rp13.370 per kilogram.

Harga komoditas biji-bijian seperti kedelai impor dan jagung pakan juga melandai. Rata-rata harga kedelai impor hari ini turun 0,45% menjadi Rp13.280 per kilogram.

Adapun harga jagung pakan di tingkat peternak hari ini di level Rp8.190 per kilogram atau turun 0,12%. Harga jagung pakan di peternak tersebut masih berada jauh di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan dalam Perbadan No.5/2022 sebesar Rp5.000 per kilogram.

Sementara harga gula pasir hari ini terpantau naik tipis 0,11% menjadi Rp17.790 per kilogram. Harga gula pasir tersebut masih di atas HAP di ritel modern yang ditetapkan sebesar Rp16.000 - Rp17.000 per kilogram.

