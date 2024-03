Permintaan Ikan Selama Ramadan - Lebaran Diprediksi Capai 2,46 Juta Ton

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan permintaan untuk komoditas ikan akan mencapai 2,46 juta ton selama Maret-April 2024, atau selama momentum Ramadan dan Lebaran.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo memastikan, stok ikan dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan selama momentum tersebut, mengingat ketersediaan ikan dalam kurun waktu tersebut diprediksi mencapai 3,10 juta ton.

“Stok ikan aman. Kita juga perkirakan ada peningkatan permintaan 10% saat Ramadan dan 20% jelang Lebaran,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (9/3/2024).

Menurut hasil pendataan di lapangan terhadap sekitar 200 gudang beku dalam 2 bulan terakhir, stok dalam kondisi aman.

Budi mengungkapkan, gudang beku bahkan sempat mengalami penumpukan pasokan pada awal Januari 2024. Dia mencatat, tingkat keterisian mencapai 70%-100% dan harga mengalami penurunan.

Kendati begitu, pasokan berangsur menurun seiring dengan meningkatnya permintaan jelang Ramadan sehingga tingkat keterisian gudang beku berkisar antara 50%-80%.

Tercatat stok ikan tangkapan yang tersimpan di gudang beku saat pemantauan didominasi oleh lemadang sebesar 34,20%, disusul kerapu 21,74%, tuna 6,90%, gabus 4,11%, layang 3,06%, cumi-cumi 2,72%, kakap 2,71%, cakalang 2,56%, dan bandeng 1,86%.

Budi menyampaikan, harga ikan tersebut secara rata-rata sebesar Rp27.444 per kilogram untuk lemadang, kerapu Rp 61.854 per kilogram, tuna Rp 49.259 per kilogram, gabus Rp. 14.987 per kilogram, layang Rp 18.760 per kilogram, cumi-cumi Rp. 64.923 per kilogram, kakap Rp. 60.082 per kilogram, dan bandeng Rp 30.024 per kilogram.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sabtu (9/3/2024), pukul 12.28 WIB, harga komoditas ikan seperti ikan tongkol dan ikan bandeng terekam naik tipis dibandingkan hari sebelumnya.

Harga ikan tongkol naik 0,44% menjadi Rp32.260 per kilogram dan ikan bandeng naik tipis 0,18% menjadi Rp33.440 per kilogram.

Sementara itu, ikan kembung dilaporkan turun 0,70% menjadi Rp37.150 per kilogram.

