Dexa Group Gelar Edukasi Bidan Turunkan Angka Stunting di NTT

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA- Dexa Group bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Edukasi Bidan dan Intervensi Stunting dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Acara yang diikuti oleh ratusan bidan di NTT ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap target penurunan angka stunting di Indonesia. Menurut Penjabat Gubernur NTT Bapak Ayodhia G.L Kalake, pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota terus berupaya keras untuk mempercepat penurunan stunting.

Hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka stunting yang signifikan sejak 2019. “Prevalensi stunting di NTT mengalami penurunan pada 2021 itu masih 20,9 persen, tahun 2022 17,7 persen dan 2023 ini berdasarkan hasil timbang pada bulan Agustus terhadap 419.738 balita angkanya 15,2 persen. Ini masih cukup tinggi memang karena ini setara dengan 63.804 balita stunting,” jelasnya, dikutip pada Kamis (8/3/2024).

Plt. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN RI, Marianus Mau Kuru, menyampaikan bahwa stunting menjadi masalah bersama. “Stunting adalah masalah kita semua. Tidak masalah satu orang saja. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah stunting ini, harus kita melaksanakan secara kolaboratif, konvergen, bersama-sama," tegasnya.

Sementara Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pusat Ade Jubaedah mengemukakan IBI terus menjalin koordinasi den kerja sama dengan semua pihak seperti BKKBN untuk menurunkan angka stunting dan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

“Dan hari ini membutikan bagaimanana bahwa upaya konvergensi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan sangat luar biasa karena dukungan penuh dari stakeholder mulai dari pejabat gubernur, kepala BKKBN,” ungkap Ade.

Corporate Affairs Director Dexa Group Tarcisius Tanto Randy menyampaikan bahwa upaya penurunan angka stunting di Indonesia menjadi inisiatif strategis dalam kontribusi Dexa Group sebagai perusahaan farmasi Nasional yang fokus di bidang kesehatan.

“Dexa Group sebagai salah satu pihak swasta yang fokus dalam bidang kesehatan yakni menyediakan produk farmasi yang bermutu, berkhasiat, dan aman, turut berkontribusi dalam Program Percepatan Penurunan Stunting ini. Dengan landasan perusahaan, Expertise for the Promotion of Health, bersama salah satu platform digital yang memantau kesehatan ibu hamil hingga masa menyusui yakni aplikasi Teman Bumil, dalam program ini berkolaborasi bersama untuk berkontribusi membantu pencapaian target penurunan stunting,” jelas Tarcisius.

Sementara itu di hari berikutnya, Dexa Group melalui Dharma Dexa dan Argon Peduli berkolaborasi dengan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Ben Mboi dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Provinsi NTT menggelar bakti sosial berupa kegiatan operasi katarak dan penghijauan lingkungan berupa penanaman ratusan pohon flamboyan di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Ben Mboi Kupang, pada Jumat, 8 Maret 2024.

“Melalui kegiatan ini, tidak hanya mata para pasien yang mendapatkan sinar harapan baru, tetapi juga hati kita semua semakin tergerak untuk terus berkolaborasi dalam kepedulian terhadap sesama dan lingkungan hidup. Dexa Group akan terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk kita semua,” ungkap Tarcisius.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel