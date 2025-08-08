Dexa Group Gandeng AC Health, Perluas Akses Obat di Filipina

Dexa Group dan AC Health berkolaborasi untuk memperluas akses obat terjangkau di Filipina, memanfaatkan jaringan apotek dan klinik AC Health, serta keahlian farmasi Dexa.

Bisnis.com, JAKARTA— Dexa Group melalui anak perusahaannya, Glorious Dexa Mandaya Philippines menjalin aliansi strategis dengan Ayala Healthcare Holdings, Inc (AC Health) untuk memperkuat ketersediaan obat-obatan berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat Filipina.

Kemitraan ini berfokus pada distribusi obat-obatan dan produk kesehatan terjangkau yang dikembangkan Dexa Group, dengan memanfaatkan ekosistem terpadu AC Health.

Ekosistem AC Health mencakup lebih dari 800 apotek Generika dan St. Joseph Drug, lebih dari 220 klinik, 6 rumah sakit di bawah Healthway Medical Network, serta IE Medica—unit impor dan distribusi yang mendukung pengenalan solusi terapi baru yang relevan ke pasar Filipina.

"Kemitraan ini berangkat dari komitmen bersama untuk mempermudah akses layanan kesehatan sekaligus menjaga standar kualitas tertinggi," ujar Presiden dan CEO AC Health, Paolo Borromeo, Sabtu (8/8/2025)

Lebih jauh, Paolo mengungkapkan Dexa Group membawa keahlian mendalam di bidang farmasi dan pendekatan berbasis sains yang melengkapi jaringan ritel, layanan kesehatan, dan fasilitas perawatan khusus AC Health.

“Bersama, kami berkomitmen untuk memperluas jangkauan, memberi nilai tambah, dan menghasilkan dampak positif yang lebih besar bagi pasien,” tukasnya.

Kesepakatan ini juga mencakup pembentukan komite bersama serta eksplorasi kerja sama jangka panjang di bidang distribusi, grosir, dan inovasi layanan kesehatan di seluruh negeri.

"Ini bukan sekadar kolaborasi komersial, melainkan penyatuan dua misi yang sejalan. Dengan memadukan kapabilitas riset Dexa dan jangkauan luas serta kepedulian sosial AC Health, kami menempatkan fondasi bagi terciptanya sistem layanan kesehatan yang lebih inklusif dan siap menyongsong masa depan," ujar Pimpinan Dexa Group Ferry Soetikno.

Sejauh ini, Dexa Group merupakan salah satu perusahaan farmasi besar di Indonesia yang memiliki fasilitas manufaktur, riset dan pengembangan yang mutakhir, serta lini produk berbasis bukti ilmiah, termasuk obat generik, onkologi, dan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI).

Dexa Group telah mengembangkan produk nutrasetikal dan fitofarmaka yang teruji klinis dengan potensi ekspor secara global. Kerja sama dengan AC Health ini menjadi kolaborasi formal strategis pertama Dexa di Filipina, serta sebagai langkah penting dalam ekspansi regionalnya.

"Inti dari kolaborasi ini adalah komitmen terhadap masyarakat. Dengan jangkauan nasional APV, kami memiliki kesempatan untuk melayani jutaan warga Filipina setiap hari. Bersama Dexa Group, kami dapat memperluas dampak tersebut dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap obat-obatan terjangkau, terbukti secara klinis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Filipina," ujar Atty. Yet Abarca, Presiden dan CEO AC Health Pharma Ventures.