Dexa Group Raih Indonesia CSR Award 2024

Dexa Group menerima penghargaan Indonesia Corporate Social and Environmental Responsibility Awards 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Dexa Group menerima penghargaan Indonesia Corporate Social and Environmental Responsibility Awards 2024 for Integrating Social Initiatives through Public Health Improvement Programs untuk category Healthcare Industry dari Warta Ekonomi.co.id.

Penghargaan ini diberikan atas komitmen Dexa Group menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam kegiatan bisnis perusahaan yang turut menopang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi pemulihan ekonomi nasional di sektor kesehatan dengan memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi sosial, dan pendidikan.

Penghargaan diterima oleh Corporate Supply Chain Director Dexa Group Anton Harjanto yang diberikan oleh CEO sekaligus Chief Editor Warta Ekonomi Muhammad Ihsan di acara Indonesia CSR Awards 2024 yang disaksikan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Sigit Reliantoro, di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Muhammad Ihsan berharap, melalui penghargaan ini perusahaan di berbagai sektor yang ada dapat terus meningkatkan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang berorientasi pada program berkelanjutan dengan berbagai tantangan serta cara adaptasi yang mengedepankan inovasi sosial dan lingkungan.

“Penghargaan ini dilakukan berdasarkan survei membuat scoring dan perakingan. Jadi kami melihat apa the best dari masing-masing perusahaan tersebut. Kami melihat performa lingkungan, sosial, ekonomi, dan performa tanggung jawab terhadap pendidikan. Berdasarkan penelitian, dari 300 yang kami pilih 260 kami lakukan penelitian mendalam,” jelasnya dalam siaran pers, dukutip Rabu (2/10/2024).

Sementara itu, Sigit mengemukakan bahwa saat ini ada tren terkait penerapan CSR yakni dari inisiatif menjadi mandator,

"Ada konsep inovasi sosial yang mulai terbuka dan mulai direspons oleh dunia keuangan melalui terbitnya taksonomi hijau yang di antaranya untuk mengatasi climate changes,” papar Bapak Sigit.

Dalam sambutan penerimaan penghargaan, Anton menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Warta Ekonomi kepada Dexa Group.

“Kebetulan hari ini Dexa Group merayakan Hari Ulang Tahun ke-55. Penghargaan ini merupakan kado istimewa bagi kami. Semoga penghargaan ini memacu kami untuk menjadi lebih baik lagi dan terus memberikan kontribusi sebagai perusahaan yang berkomitmen menyediakan obat berkualitas, berkhasiat, dan aman,” kata Anton.

Anton juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan semua Dexan yang telah terlibat dalam kegiatan ESG dan komunikasi eksternal.

“Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi Dexa Group menjadi semakin unggul dan semakin tangguh dalam memberikan dampak positif yang berkelanjutan,” imbuhnya.

Dalam implementasinya, penerapan CSR di Dexa difokuskan pada kegiatan kesehatan seperti pengobatan dan skrining kesehatan gratis, operasi katarak, program pencegahan stunting melalui edukasi bidan.

Sementara itu, di bidang sosial ekonomi banyak dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan petani. Untuk penerapan CSR di bidang pendidikan dilakukan melalui pengembangan kompetensi peneliti kesehatan dan karyawan serta beasiswa pendidikan baik bagi masyarakat umum maupun karyawan.

"Selain hal itu, sebagai upaya pelestarian lingkungan, kami juga membangun solar panel untuk supply listrik di beberapa bagian site kami sejak tahun 2020, menerapkan sistem mengolah limbah melalui waste management system, mengurangi plastik dan menggunakan kemasan yang mudah didaur ulang, serta mulai menerapkan penggunaan kendaraan listrik untuk kegiatan operasional distribusi," jela Anton.