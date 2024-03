Kemenhub Bahas Aspek Kemaritiman Jelang Sidang IMO

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menyuarakan kepentingan nasional mengenai aspek kemaritiman pada Sidang Komite Perlindungan Lingkungan Laut (Marine Environment Protection Committee) ke-81.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub memastikan persiapan meliputi penyiapan posisi delegasi Republik Indonesia yang akan mengikuti sidang dan akan berlangsung di kantor pusat International Maritime Organization (IMO) di London, Inggris Raya, pada 18-22 Maret 2024.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Dirjen Hubla Kemenhub Hartanto, mengatakan selain penyiapan posisi delegasi RI, kegiatan ini juga bertujuan membahas berbagai usulan dari negara anggota IMO berkaitan dengan perlindungan lingkungan maritim.

“Selama ini Indonesia senantiasa memanfaatkan forum MEPC dalam kapasitasnya tidak hanya sebagai negara anggota, tetapi juga statusnya sebagai anggota Dewan IMO Kategori C untuk menyuarakan kepentingan nasional mengenai aspek kemaritiman,” tutur Hartanto dalam siaran pers, Senin (4/3/2024).

Adapun, sidang MEPC ke-81 ini akan membahas 10 (sepuluh) agenda utama, yaitu: Consideration and adoption of amendments to mandatory instruments; Harmful aquatic organisms in ballast water; Air pollution prevention; dan Energy efficiency of ships.

Selain itu, Reduction of green-house gas emissions from ships; Follow-up work emanating from the Action Plan to address marine plastic litter from ships; Pollution prevention and response; dan Reports of other sub-committees.

Selanjutnya, Identification and protection of Special Areas, Emission Control Areas and Particularly Sensitive Sea Areas; dan Technical cooperation activities for the protection of the marine environment.

Dia menambahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengamanatkan setiap negara untuk menegakkan kedaulatan di wilayah perairannya.

Menurutnya, penegakan kedaulatan negara di bidang perlindungan lingkungan maritim harus menjadi perhatian setiap pemangku kepentingan tidak hanya di lingkungan Kemenhub, tetapi juga kementerian dan lembaga lainnya yang berkepentingan dengan pelestarian lingkungan laut.

Hartanto berharap seluruh peserta dapat proaktif dan memberikan masukan yang akan menjadi bekal bagi delegasi Indonesia yang akan hadir dalam sidang MEPC ke-81.

Sebagai informasi, Dewan IMO kategori C terdiri dari 20 negara dengan menempatkan Indonesia bersama dengan Singapura, Malta, Saudi Arabia, Turki, Mesir, Mexico, Filipina, Chili, Indonesia, Malaysia, Bahamas, Siprus, Maroko, Denmark, Qatar, Bangladesh, Kenya, Peru, Finlandia dan Jamaika.

