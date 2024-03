Daftar Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Maret 2024, Ada yang Naik?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pengumuman harga BBM terbaru di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina diumumkan setiap tanggal 1.

Pada 1 Maret 2024, terpantau tidak ada kenaikan harga untuk bensin di SPBU Pertamina. Harga BBM nonsubsidi yakni Pertamax Series dan Dex Series masih memiliki harga sama.

Sedangkan BBM bersubsidi, Pertalite dan Biosolar juga masih di harga Rp10.000 dan Rp6.800.

Berdasarkan situs resmi MyPertamina, untuk wilayah Jawa, harga Pertamax masih berada pada level Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp13.900 per liter, dan Pertamax Turbo Rp14.400 per liter. Harga Dexlite dipatok Rp14.500 per liter dan harga Pertamina Dex Rp15.000 per liter.

Berikut daftar harga BBM Pertamina di seluruh wilayah Indonesia per 1 Maret 2024

Pertalite: Rp10.000

Biosolar: Rp6.800

Pertamax: Rp12.950

Pertamax Turbo: Rp14.400

Pertamax Green 95: Rp13.900

Dexlite: Rp14.550

Pertamina Dex: Rp15.100.

*harga BBM nonsubsidi bisa berbeda tergantung wilayahnya.

Harga BBM di SPBU Shell, Vivo, dan BP-AKR per 1 Maret 2024

Harga BBM SPBU Shell

Shell Super (RON 92): Rp13.540 per liter

Shell V-Power (RON 95): Rp14.380 per liter

Shell V-Power Nitro+ (RON 98): Rp14.638 per liter

Shell V-Power Diesel (CN 51): Rp15.270 per liter

Harga BBM SPBU Vivo

Revvo 90 (RON 90): Rp12.600 per liter

Revvo 92 (RON 92): Rp13.930 per liter

Revvo 95 (RON 95): Rp14.800 per liter

Harga BBM SPBU BP

BP 92 (RON 92): Rp13.400 per liter

BP Ultimate (RON 95): Rp14.380 per liter

BP Diesel (CN 53): Rp14.810 per liter

