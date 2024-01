Ditanya jadi Calon Pengganti Sri Mulyani, Begini Jawaban Chatib Basri

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Chatib Basri memberikan jawabannya kala mendapatkan pertanyaan terkait dirinya menjadi kandidat Menteri Keuangan periode 2024-2029, menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Chatib yang merupakan mantan Menkeu periode 2013-2014. Menurutnya dia enggan menjawab pertanyaan yang dirinya sebut hanya berandai-andai.

“Saya ngapain jawab pertanyaan yang berandai-andai,” ungkapnya saat ditemui di Hotel St. Regis, Senin (29/1/2024).

Dirinya juga menolak menjawab soal isu mundurnya petahana Sri Mulyani Indrawati dari jabatannya di akhir kepemimpinan Jokowi di masa Kabinet Indonesia Maju.

Isu mundurnya orang nomor satu di Kementerian Keuangan tersebut muncul saat Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyebutkan adanya sinyal Sri Mulyani Indrawati akan meninggalkan pemerintahan Jokowi.

“Secara moral, saya dengar bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur,” ungkapnya dalam Political Economic Outlook 2024 yang diselenggarakan oleh Progresif Indonesia, dikutip Rabu (17/1/2024).

Bukan hanya Sri Mulyani yang diisukan mundur, namun Faisal juga memerinci terdapat setidaknya 15 menteri yang siap mundur.

Mulai dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, kemudian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. Lainnya, disebutkan terdapat lima menteri dari partai PDIP dan dua menteri dari PKB.

Meski demikian, Sri Mulyani membantah kabar tersebut dan menegaskan bahwa dirinya masih terus bekerja untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News