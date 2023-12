Harga BBM SPBU Pertamina, Shell & BP 26 Desember 2023, Cek di Sini!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina maupun milik swasta mengalami penurunan pada Desember 2023.

Di SPBU Pertamina, penurunan harga hanya terjadi pada BBM nonsubsidi. Mengutip pengumuman resmi Pertamina, Selasa (26/12/2023), harga Pertamax untuk wilayah DKI Jakarta turun dari Rp13.400 per liter pada November 2023 menjadi Rp13.350 per liter pada Desember 2023.

BBM nonsubsidi lainnya juga mengalami penurunan. Pertamax Turbo dipatok seharga Rp15.350 per liter, turun dari sebelumnya seharga Rp15.500 per liter per November 2023.

Lalu, harga Dexlite turun menjadi Rp15.550 per liter dari bulan lalu seharga Rp16.950 per liter, sedangkan Pertamina Dex turun menjadi Rp16.200 per liter dibandingkan bulan sebelumnya yang dipatok seharga Rp17.750 per liter.

Selanjutnya, harga Pertamax Green 95 dipatok Rp14.900 per liter. Pada bulan lalu, harga BBM keluaran terbaru Pertamina ini dipatok seharga Rp15.000 per liter.

Adapun, harga Pertalite hingga saat ini belum mengalami perubahan atau masih tetap dipatok Rp10.000 per liter.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan belum berencana untuk menyesuaikan harga BBM subsidi di tengah tren penurunan harga minyak mentah dunia akhir tahun ini.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, pergerakan harga minyak mentah saat ini masih fluktuatif untuk ditanggapi. Di sisi lain, menurut Tutuka, harga di rentang US$70 per barel relatif masih tinggi.

“Untuk saat ini belum [ada revisi] sih, ini kan masih US$70-an sekian ya, saya rasa masih ada data yang lain lah,” kata Tutuka saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Tutuka mengatakan, keputusan untuk meninjau ulang harga BBM subsidi, seperti Pertalite, bakal dipikirkan saat harga minyak mentah dunia menyentuh level US$60 per barel.

“Kalau harga minyak US$60-an kita lihat lagi, sekarang juga sudah lumayan tajam turunnya,” kata dia.

Harga BBM SPBU Swasta

Tak ketinggalan, SPBU Shell Indonesia juga melakukan penyesuaian harga BBM untuk semua jenis produknya pada Desember 2023. Mengutip laman resmi Shell, harga Shell Super (RON 92) turun menjadi Rp13.990 per liter. BBM setara Pertamax milik Pertamina ini pada bulan sebelumnya dipatok seharga Rp14.360 per liter.

Harga Shell V-Power (RON 95) juga diturunkan menjadi Rp15.140 per liter. Bulan sebelumnya, harga Shell V-Power berada di level Rp15.270 per liter.

Selanjutnya, harga Shell V-power Nitro+ (RON 98) diturunkan menjadi Rp15.480 per liter dari bulan sebelumnya yang dipatok seharga Rp15.590 per liter.

Sementara itu, harga Shell V-Power Diesel diturunkan menjadi Rp16.330 per liter. Pada bulan lalu, BBM jenis diesel ini dipatok seharga Rp17.780 per liter.

Selain Pertamina dan Shell, SPBU milik BP-AKR juga menurunkan harga BBM-nya per Desember 2023. Berdasarkan laman resmi BP, harga BP 92 turun menjadi Rp13.950 per liter. BBM RON 92 setara Pertamax milik Pertamina itu sebelumnya dipatok seharga Rp14.360 per liter per November 2023.

Harga BP Ultimate juga mengalami penurunan menjadi Rp15.140 per liter. Pada bulan lalu, harga BP Ultimate dipatok di level Rp15.270 per liter.

Sementara itu, harga BP Diesel diturunkan menjadi Rp15.665 per liter, dari bulan sebelumnya yang dipatok Rp16.980 per liter.

Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, dan BP per Desember 2023:

1. SPBU Pertamina

Solar subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.350 per liter (sebelumnya Rp13.400 per liter)

Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter (sebelumnya Rp15.500 per liter)

Pertamax Green 95: Rp14.900 per liter (sebelumnya Rp15.000 per liter)

Dexlite: Rp15.550 per liter (sebelumnya Rp16.950 per liter)

Pertamina Dex: Rp16.200 per liter (sebelumnya Rp17.750 per liter)

2. SPBU Shell

Shell Super: Rp13.990 per liter (sebelumnya Rp14.360 per liter)

Shell V-Power: Rp15.140 per liter (sebelumnya Rp15.270 per liter)

Shell V-Power Diesel:Rp16.330 per liter (sebelumnya Rp17.780 per liter)

Shell V-power Nitro+: Rp15.480 per liter (sebelumnya Rp15.590 per liter)

3. SPBU BP

BP 92: Rp13.950 per liter (sebelumnya Rp14.360 per liter)

BP Ultimate: Rp15.140 per liter (sebelumnya Rp15.270 per liter)

BP Diesel: Rp15.665 per liter (sebelumnya Rp16.980 per liter)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News