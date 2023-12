Kaleidoskop 2023: Groundbreaking Proyek Aguan Cs di IKN hingga Investasi Asing Direm

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan perkembangan yang pesat sepanjang 2023 setelah masuknya investasi dari sejumlah investor lokal.

Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat total injeksi modal yang berhasil dikumpulkan pemerintah dari para investor lokal hingga akhir 2023 nilainya tembus Rp45 triliun.

Tidak hanya sekadar komitmen, beberapa investor lokal benar-benar merealisasikan pembangunan di IKN dengan melaksanakan tahapan peletakan batu pertama atau groundbreaking di sepanjang 2023.

Selain itu, untuk menarik minat investor lainnya pemerintah juga terus mengebut pembangunan infrastruktur dasar di IKN. Demi menjamin kepastian investasi, pemerintah juga memastikan proyek IKN akan berlanjut meski pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal berakhir pada 2024. Pasalnya, sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang IKN.

Berikut sederet peristiwa penting pembangunan proyek IKN sepanjang 2023:

1. Groundbreaking Proyek Konsorsium Aguan Cs (Agustus 2023)

Perjalanan investasi lokal di IKN dimulai oleh langkah "sang naga" yakni Sugianto Kusuma atau Aguan yang memimpin Konsorsium Nusantara.

Konsorsium Aguan Cs menjadi pionir yang melaksanakan groundbreaking proyek di IKN. Berdasarkan catatan Bisnis, konsorsium tersebut bakal membangun Hotel Nusantara yang tak lain merupakan hotel bintang 5 pertama di kawasan IKN dengan komitmen nilai investasi jumbo sebesar Rp20 triliun.

Groundbreaking proyek milik konsorsium ASG tersebut dilaksanakan dan diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada Kamis (21/9/2023).

Sementara itu, sebelumnya Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menjelaskan bahwa Konsorsium Agung Sedayu juga bakal berencana menggarap proyek kebun raya (botanical garden). Dengan demikian, total nilai investasi yang diguyurkan oleh Aguan Cs di IKN dilaporkan mencapai Rp40 triliun.

Untuk diketahui, Konsorsium Agung Sedayu sendiri terdiri dari 10 perusahaan kelas kakap RI. Di antaranya, Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan, Salim Grup milik Anthony Salim, Sinarmas milik Franky Wijaya, Pulauintan milik Pui Sudarto dan Djarum milik Budi Hartono.

Selanjutnya, ada Wings Group milik Wiliam Katuari, Adaro milik TP Rahmat/Boy Tohir, Barito Pacific milik Prajogo Pangestu, Mulia Group milik Eka Tjandranegara, hingga Astra Group milik Soeryadjaya.

Kemudian, rumah sakit Abdi Waluyo menjadi proyek swasta kedua yang dibangun di IKN. Proyek ini telah melaksanakan peletakan batu pertama pada Jumat siang (22/9/2023).

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Rumah Sakit Abdi Waluyo menjadi rumah sakit pertama yang ada di IKN. Dalam laporannya, nilai investasi dari proyek ini dilaporkan mencapai Rp2 triliun dengan total 400 kamar tersedia.

"Rumah sakit ini penting dan saya senang ada investasi sebesar Rp2 triliun yang kurang lebih nanti akan ada 400-an kamar. Dan yang saya senang yang tadi disampaikan dr sigit akan menangani sub spesialis," jelas Jokowi.

Lebih lanjut, pimpinan RS Abdi Waluyo, dr. Sigit Pramono, menjelaskan bahwa pada tahap awal rumah sakit ini akan dibangun di tanah seluas 5.000 meter persegi dengan total 5 lantai bangunan.

Selain itu, ada PT Sirius Surya Sentosa atau Vasanta Group telah resmi memulai pembangunan di IKN. Proses groundbreaking tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi pada hari ini, Sabtu (23/9/2023).

2. Revisi UU IKN Disahkan (Oktober 2023)

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang (UU) melalui Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024.

Ketetapan tersebut sebagaimana diputuskan dalam agenda Rapat Paripurna yang digelar hari ini, Selasa (3/10/2023) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama dan Rachmat Gobel hingga Lodewijk F Paulus.

"Berdasarkan laporan komisi II DPR RI bahwa terdapat 7 fraksi, yaitu fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN dan Partai Persatuan Pembangunan menyetujui RUU tentang perubahan atas UU No.3/2022 tentang IKN untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II untuk disahkan menjadi UU," jelas Dasco, Selasa (3/10/2023).

Untuk diketahui, revisi UU IKN tersebut mencakup setidaknya tujuh poin penting perubahan. Di antaranya yakni penetapan batas wilayah, penguatan kelembagaan IKN, pemenuhan kompetensi SDM, serta penataan ruang mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) nasional rencana tata ruang Kawsan Strategis Nasional IKN.

Selanjutnya, revisi UU IKN juga mencakup regulasi mengenai status tanah penguasaan tanah, pengoptimalan kewenangan IKN, percepatan penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan peninjauan badan otoritas IKN di bawah DPR dan menjamin kepastian hukum pelaku usaha (insentif).

3. Groundbreaking Tahap 2 (November 2023)

Groundbreaking IKN tahap 2 berhasil mencetak investasi sebesar Rp12,5 triliun yang secara resmi dilakukan pada 1 November 2023. Perinciannya, nilai investasi itu disuntik oleh 3 investor lokal yakni Mayapada Group milik Dato' Sri Tahir, PT Medialoka Hermina Tbk. (HEAL), hingga PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) milik Alexander Tedja.

Sebagai informasi, groundbreaking Mayapada Hospital Nusantara nilai investasinya dilaporkan mencapai Rp500 miliar, sedangkan, pembangunan rumah sakit ke-3 di IKN oleh RS Hermina nilainya mencapai Rp650 miliar.

Kedua rumah sakit yang baru akan dibangun tersebut sama-sama mengusung konsep green hospital yang akan mendorong percepatan pembangunan IKN dan ditargetkan mulai beroperasi pada semester II/2024.

Pada hari yang sama, PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) melalui anak usahanya PT Pakuwon Nusantara Abadi (PNA) turut secara resmi menyampaikan komitmennya untuk membangun IKN melalui garapan proyek superblok senilai Rp5 triliun.

Proyek pembangunan superblok Pakuwon Nusantara memiliki lahan seluas 7,2 hektare berlokasi strategis di Kawasan Sumbu Kebangsaan dan tepat di depan tugu ‘Titik Nol’.

Dengan menggandeng grup Marriott International, proyek Pakuwon Nusantara akan membangun Hotel Four Points by Sheraton. Disusul dengan pembangunan pusat perbelanjaan, hotel Tribute Portfolio by Marriott, hotel Westin dan ballroom.

Selain itu, Jokowi juga melaksanakan groundbreaking Bandara VVIP di IKN untuk mendukung konektivitas, serta melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN.

4. Investasi Asing Masih Nihil (Desember 2023)

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui belum ada satu pun investasi dari luar negeri atau investasi asing masuk proyek pembangunan di IKN.

Jokowi menjelaskan, baru investor dalam negeri yang terus berinvestasi ke IKN. Setelah itu, barulah investasi asing yang akan masuk. Pernyataan itu Jokowi sampaikan usai hadiri forum APEC CEO Summit di San Francisco, Amerika Serikat pada Kamis (16/11/2023).

"Sampai saat ini [investasi asing] belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk," ujar Jokowi seperti yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (17/11/2023).

Badan Otorita IKN (OIKN) mengklaim bahwa hingga periode 15 Desember 2023, pihaknya telah mengantongi sebanyak 141 surat minat investasi (letter of intent/LoI) dari investor asing.

Kepala OIKN, Bambang Susantono sebelumnya sempat mengungkap alasan belum adanya investasi langsung milik asing di IKN. Dia beralasan, proses investasi asing dari sisi bisnis perlu melalui proses yang panjang. Maka tak heran, bila hingga saat ini belum ada proyek investasi asing yang sudah mulai "macul-macul" di IKN.

"(Investasi langsung asing) sedang berproses. Gini ya, namanya investasi itu bisa deal atau no deal. Kalau terlalu mahal saya juga tidak mau memberatkan nanti masyarakat ke depannya kan ini negara. Jadi kita haru cari benar-benar harga yang paling menguntungkan," tuturnya saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat Kamis (7/12/2023).

Bambang juga menegaskan bahwa nihilnya investasi asing langsung hingga saat ini bukan karena semata-mata terganjal masalah biaya saja. Melainkan, dalam realisasinya proses investasi langsung harus melalui berbagai fase yang panjang.

Terlebih, sebelum mantap melakukan proses investasi tersebut perusahaan asing perlu untuk mempelajari lebih dalam mengenai prospek bisnis di IKN itu sendiri.

"Prosesnya dalam arti bahwa mereka (investor asing) sedang membuat studi kelayakan tentu dengan kondisi lapangan yang mereka lihat. Misalnya mereka harus melakukan visit lapangan, melakukan feasibility study, studi kelayakan, lihat jenis tanahnya seperti apa itu kan perlu penyesuaian dari costnya mereka," tambahnya.

Namun demikian, Bambang menargetkan pada kuartal I/2024 akan terdapat 1 - 2 investor asing yang akan turut menyuntik investasi di IKN melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dalam laporannya, investor asing tersebut dilaporkan berasal dari China yang siap menggarap sektor hunian di IKN. Namun, Agung tidak menyebut secara jelas siapa pemodal asing yang siap menginjeksi modal di IKN.

Perusahaan China yang telah menyatakan komitmen untuk membangun rusun di IKN yakni CCFG Corp yang tergabung dalam konsorsium Nusantara bersama dengan PT Risjadson Brunsfield Nusantara.

4. Progres IKN (Desember 2023)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa hingga pertengahan Desember 2023, pembangunan infrastruktur di IKN telah mencapai 61,2 persen untuk tahap pertama.

"Untuk batch pertama pembagunan IKN sudah 61,2 persen. Target untuk selesai pada Juni atau Juli 2024. InshaAllah masih bisa terselesaikan. Termasuk untuk istana dan kantor presiden," kata Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (12/12/2023).

Lebih lanjut, dia menjabarkan bahwa pembangunan kelompok pertama terdiri dari jalan tol, bendungan, air minum, sumbu kebangsaan, Istana Kepresidenan, kantor kementerian koordinator dan Sekretariat Negara.

Untuk diketahui, Kementerian PUPR melaksanakan dukungan terhadap infrastruktur di IKN pada 2020 – 2024 sebesar Rp60,99 triliun yang terdiri dari 85 paket pekerjaan.

5. Groundbreaking Tahap 3 (Desember 2023)

Presiden Jokowi kembali melaksanakan groundbreaking proyek IKN menjelang akhir tahun 2023. Proses groundbreaking tahap 3 di IKN melibatkan sejumlah pelaku bisnis lokal hingga lembaga pemerintah yang akan membangun fasilitas penunjang di IKN.

Jokowi menjelaskan bahwa groundbreaking proyek investasi tahap 3 itu akan melengkapi sejumlah fasilitas dasar di IKN guna menunjang ekosistem bisnis, kesehatan, hingga olahraga di bakal calon ibu kota baru tersebut.

Presiden melaksanakan groundbreaking proyek Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di IKN pada Rabu (20/12/2023). Dengan kehadiran RSUP, Jokowi menyebut total sudah ada 7 proyek rumah sakit yang dibangun di IKN.

Selain itu, Kepala Negara juga melaksanakan groundbreaking Nusantara Superblock, proyek yang dibangun oleh Balikpapan Superblock yang dikelola oleh PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK) milik konglomerat Christopher Sumasto Tjia.

okowi) menyebut, pengembang lokal asal Kalimantan Timur tersebut bakal membangun kawasan terpadu yang mencakup pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, hingga area perkantoran.

"Siang hari ini saya sangat senang karena ada investor dari Kalimantan Timur investor dari Balikpapan yang ikut berperan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dan investasinya gede Rp3 triliun," kata Jokowi dalam sambutannya, dikutip dari siaran langsung Sekretariat Presiden, Rabu (20/12/2023).

Jokowi merinci, area kawasan terpadu yang akan digarap oleh Balikpapan Superblock tersebut akan terbentang di lahan seluah 7,5 hektare. Di mana, sebesar 40.000 meter persegi akan dibangun pusat perbelanjaan.

Kemudian, kawasan terpadu tersebut juga nantinya akan memiliki hotel bintang 5 sebanyak 215 kamar, hotel bintang 4 sebanyak 200 kamar, 8 tower apartemen, 2 tower area perkantoran, 1 sekolah internasional dan tempat hiburan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News