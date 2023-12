Taat Pengelolaan Lingkungan, PTBA Dianugerahi 2 Proper Emas 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) sukses meraih 2 peringkat Emas dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) tahun 2023. Kedua Proper Emas tersebut didapat oleh Unit Pertambangan Tanjung Enim dan Unit Pelabuhan Tarahan.

Proper Emas merupakan penghargaan tertinggi yang dianugerahkan kepada perusahaan yang terbukti menerapkan sistem manajemen lingkungan yang baik, meliputi penerapan efisiensi energi, penurunan emisi, efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, pengurangan dan pemanfaatan limbah non-B3, serta perlindungan keanekaragaman hayati.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin yang didampingi Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong pada Rabu (20/12/2023).

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan agar terus ditingkatkan. Dia juga menekankan bahwa efisiensi pengelolaan lingkungan perlu dibarengi dengan semangat pemberdayaan masyarakat.

“PROPER sepatutnya menjadi kompas yang mampu memandu praktik bisnis berkelanjutan dengan mengaplikasikan prinsip ekonomi hijau, bahkan mendorong capaian yang melebihi ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup,” kata Ma'ruf.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri LHK Alue Dohong melaporkan detail penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang tahun ini dilakukan terhadap 3.694 perusahaan peserta.

Adapun rinciannya, yaitu sebanyak 79 perusahaan berperingkat Emas, sebanyak 196 perusahaan berperingkat Hijau, sebanyak 2.131 perusahaan berperingkat Biru, sebanyak 1.077 perusahaan berperingkat Merah, tidak ada perusahaan yang berperingkat Hitam, dan sebanyak 211 perusahaan ditunda pemeringkatannya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) Arsal Ismail menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan pemerintah. Dua Proper Emas ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan pengembangan masyarakat secara berkesinambungan.

“Keberhasilan perusahaan meraih 2 Proper Emas merupakan buah dari upaya PTBA yang senantiasa menjalankan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Penghargaan ini menjadi kebanggaan yang semakin memotivasi kami untuk terus berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat,” kata Arsal.

Sejalan dengan visi menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan, PTBA menjalankan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian target net zero emission pada 2060 yang ditetapkan pemerintah, di antaranya melalui program Eco Inovasi yang menghasilkan efisiensi energi sebesar 380.697 GJ per tahun dan penurunan emisi 95.383 ton CO2e per tahun.

Inovasi sosial juga dilakukan melalui Program Eco Agrotomation. Program ini mendorong budidaya tanaman berbasis otomasi yang ramah lingkungan untuk mendukung program penghijauan dan reklamasi. Berkat program ini, perekonomian masyarakat meningkat dan kelestarian lingkungan terjaga.Pengelolaan operasional PTBA yang berkaitan dengan lingkungan hidup telah sesuai dengan standar internasional. Hal ini ditandai dengan sertifikasi ISO 14001:2015 Lingkungan.

