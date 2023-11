Harga Pangan Hari Ini 29 November: Beras hingga Bawang Putih Kompak Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagian besar harga komoditas pangan pada hari ini, Rabu (29/11/2023), secara rata-rata naik di seluruh wilayah Indonesia dibandingkan hari sebelumnya. Harga beras premium, bawang putih, dan daging sapi terpantau masih mengalami kenaikan.

Berdasarkan Data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (29/11/2023) pukul 09.52 WIB, harga beras premium terpantau naik 0,60% dari hari sebelumnya menjadi Rp15.080 per kilogram.

Harga bawang putih bonggol juga terpantau naik 0,60% ke level Rp35.370 per kilogram, sementara harga cabai merah keriting juga naik 2,23% menjadi Rp67.250 per kilogram. Kemudian, harga cabai rawit merah naik 0,34% ke level Rp84.370 per kilogram.

Harga daging sapi murni juga terpantau naik tipis 0,01% menjadi Rp134.420 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada harga daging ayam ras menjadi Rp34.410 per kilogram atau naik 0,79%. Sementara itu, harga telur ayam ras per kilogramnya naik 0,53% menjadi Rp28.480.

Harga garam halus beryodium terpantau naik sebesar 3,93% ke level Rp11.910 per kilogramnya. Kemudian, harga kedelai biji kering impor tercatat naik 0,45% menjadi Rp13.390 per kilogram.

Sementara itu, harga gula konsumsi per kilogramnya naik 0,59% ke level Rp17.170, harga tepung terigu curah juga terpantau naik 0,18% menjadi Rp10.890 per kilogram.

Selanjutnya, harga komoditas perikanan juga terpantau naik. Harga ikan kembung per kilogramnya naik 2,14% menjadi Rp38.610, harga ikan tongkol naik 1,35% menjadi Rp33.770 per kilogram, dan harga ikan bandeng naik 0,35% menjadi Rp34.200 per kilogram.

Di sisi lain, harga minyak goreng kemasan sederhana pada hari ini tercatat turun 0,75% ke level Rp17.280 per liter. Sementara itu, harga minyak goreng curah tercatat turun 1,09% menjadi Rp14.150 per liter.

Penurunan harga juga terlihat pada jagung di tingkat peternak ke posisi Rp7.270 per kilogram, atau menurun 0,14%. Adapun, harga beras medium terpantau menurun 0,30% ke level Rp13.130 per kilogram.

Untuk harga bawang merah dan tepung terigu kemasan noncurah pada hari ini tercatat stagnan. Harga bawang merah terpantau sebesar Rp29.190 per kilogramnya, sementara harga tepung terigu kemasan non curah dibanderol Rp13.580 per kilogram.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News