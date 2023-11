Summarecon Villaggio Outlets Targetkan Okupansi Tenant Capai 100% Awal 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Summarecon Villaggio Outlets besutan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) menargetkan okupansi atau tingkat keterisian tenant dapat mencapai 100% pada awal 2024.

Saat ini, okupansi tenant di Summarecon Villaggio Outlets, Karawang, Jawa Barat baru mencapai 70%. Sampai dengan akhir tahun ini, tingkat okupansi diharapkan setidaknya dapat mencapai 90%.

Adapun, terdapat 68 brand yang telah bergabung di Summarecon Villaggio Outlets, yakni Aigner, Bonia, Braun Buffel, Calvin Klein, Furla, Lacoste, Tommy Hilfiger, Swarovski, Charles & Keith, Cotton On, Giordano, Levi’s, Mango, Marks & Spencer, Pedro, Staccato, Steve Madden, The Palace, Wacoal, Watch Zone,Converse, Hoops Indonesia, Kipling, New Balance, New Era, The North Face, Timberland, Kipling, Puma, Reebok, Skechers, Vans, dan lainnya.

“Brand yang akan segera hadir di antaranya, yaitu Coach, Kate Spade, Adidas, Under Armor, Marhen J, Guess Accessories, Hush Puppies, The Palace, La Senza, Havaianas, Boots Indonesia, Boost Juice Bars, dan Solaria,” kata Center Head Summarecon Villaggio Outlets Karawang Surya Mentari kepada Bisnis, dikutip Selasa (7/11/2023).

Untuk rencana pengembangan fase kedua dan ketiga Villaggio Outlets, Summarecon tengah menunggu kesiapan pasar dan pemegang brand. Rencananya brand yang akan digandeng untuk fase berikutnya akan lebih tinggi tingkatannya dengan kurasi yang ketat untuk menjaga citra otentik outlets.

Selain kurasi brand yang ketat, untuk menarik kunjungan ke outlet ini, Summarecon akan menggandeng tour dan travel. Hal ini untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara atau inbound ke outlets pertama di Indonesia.

“Ini agar menjadi destinasi wisata belanja mereka. Sebulan ini juga ada kunjungan asing dilihat dari pelat nomer duta besar dari Prancis dan Myanmar,” ucap Surya.

Sementara itu, hingga sebulan beroperasi, jumlah pengunjung yang datang ke Summarecon Villaggio Outlets telah mencapai hampir 1 juta kunjungan. Adapun, paling banyak kunjungan datang saat akhir pekan atau weekend mencapai 26.000 kunjungan dan sebanyak 15.000 kunjungan di hari biasa atau weekdays.

Jumlah kunjungan Villaggio Outlets ditargetkan naik 20% pada libur akhir tahun ini dari rerata akhir pekan yang mencapai 20.000 hingga 26.000 orang.

“Tidak hanya dari Karawang dan masyarakat yang berada di Jabodetabek saja yang berkunjung ke outlets ini tetapi juga dari kota-kota besar di Jabar, Jateng, dan Jatim pun datang ke sini, termasuk ada juga dari Pulau Sumatra yang mampir berkunjung ke sini,” ujar Surya.

President Director PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Adrianto P. Adhi meyakini Summarecon Villaggio Outlets ini akan ramai dikunjungi oleh masyarakat. Hal ini seiring kondisi ekonomi Indonesia yang kuat dan stabil dengan pertumbuhan positif di atas 5% yang turut memberikan dampak positif pada pasar ritel.

Ditambah lagi, dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan brand dan keinginan terhadap barang-barang premium di kalangan pembeli Indonesia telah meningkat.

Berdasarkan dari dari Survey Global Ipsos pada September – November 2022, konsumen Indonesia menempati peringkat kelima dunia dalam kesediaan mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli barang bermerek. Produk bermerek yang mengedepankan kualitas bahan dan pengerjaan dengan detail ini menjawab kebutuhan kaum urban yang modern dengan gaya hidup dinamis untuk membuat tampilan semakin percaya diri dalam keseharian mereka.

“Kami confidence buka Villaggio Outlets dengan standar world class yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan kelas menengah dan menengah atas untuk memiliki beragam luxury brand. Kami yakin akan ramai karena ini konsep baru pertama di Indonesia,” katanya.

