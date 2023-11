Wejangan Sri Mulyani untuk The Next Menkeu RI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan kepada menteri keuangan selanjutnya untuk bekerja secara baik.

Menurut Sri Mulyani, menteri keuangan harus bisa mengelola keuangan negara dengan baik, apalagi dengan size atau ukuran negara yang besar seperti Indonesia.

Dia menceritakan, di satu sisi, pihaknya banyak menerima masukan dari masyarakat agar tarif pajak bisa diturunkan, tapi di sisi lain belanja negara dituntut terus naik.

“Jadi kita bingung kan, jadi penerimaannya minta diturunkan dari sisi penerima pajak, tapi juga dari sisi belanjanya minta semuanya meningkat. Oleh karena itu memang, tadi saya bilang menteri keuangan selanjutnya yaitu kerja baik-baik saja, artinya you are going to face this constantly,” katanya dalam acara Kompas100 CEO Forum, Rabu (1/11/2023).

Selain itu, Sri Mulyani berpesan agar penerimaan negara tetap dijaga. Pada periode 2020 hingga 2023, imbuhnya, penerimaan negara berhasil meningkat hampir 70%, tentunya ini didorong oleh kenaikan harga komoditas dan reformasi di bidang perpajakan.

DI sisi lain, belanja negara meningkat hampir 23% pada periode tersebut. Perbaikan di bidang belanja juga dilakukan dengan berfokus pada prinsip spending better.

“Penerimaan harus dijaga, dan sebetulnya penerimaan negara kita dari 2020 hingga 2023 ini naiknya hampir 70%, belanja naiknya hampir sekitar 23%, makanya APBN kita relatif menjadi sehat,” kata Sri Mulyani.

