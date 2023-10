Kabar Terbaru Blok Rokan Setelah Ditinggal Chevron, PHR Pompa Sumur Idle

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU -- PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) berupaya meningkatkan produksi minyak di Wilayah Kerja (WK) Rokan. Langkah ini sebagai bagian dari ikhtiar pencapaian target 1 juta barel minyak per hari (BOPD) pada 2030. Terbaru, PHR mengupayakan menghidupkan kembali sumur-sumur yang sudah tidak aktif dalam WK Rokan.

EVP Upstream Business PHR WK Rokan Edwil Suzandi mengatakan, pihaknya gencar melakukan optimalisasi idle well di WK Rokan, baik untuk sumur penghasil minyak ringan atau Sumatra Light Oil (SLO), maupun sumur penghasil minyak berat atau Heavy Oil (HO).

“Berbagai upaya kami lakukan untuk memaksimalkan sumur-sumur yang ada di WK Rokan, termasuk sumur non-aktif (idle well). Di antaranya dengan memperpanjang umur sumur atau well intervention dengan cara melakukan pelubangan dinding sumur (perforasi) dan melakukan perawatan hingga pembersihan sumur. Kami juga lakukan pengecekan baik itu evaluasi maupun koreksi kerusakan kerusakan pada sumur (well stimulation) agar bisa berproduksi dengan maksimal,” kata Edwil, Jumat (13/10/2023).

Tak hanya itu, lanjut Edwil, PHR juga memanfaatkan teknologi optimalisasi sumur dengan mengangkat materi migas (hidrokarbon) dari dalam sumur ke permukaan atau disebut artificial lift optimization. Langkah lainnya, mencegah agar pasir tidak ikut terproduksi bersama migas (sand control).

“Selain itu, metode optimalisasi sumur lainnya yakni dengan cara melakukan konversi sumur yang tadinya sumur produksi menjadi sumur injeksi. Kita juga lakukan workover atau kerja ulang pindah lapisan terhadap sumur yang ada untuk mendapatkan produksi minyak yang lebih baik,” kata Edwil.

Edwil menambahkan, untuk saat ini jumlah idle well di WK Rokan yang diaktifkan kembali oleh PHR telah mencapai 601 sumur. Jumlah ini dihitung sejak alih kelola WK Rokan pada Agustus 2021 hingga 2023 berjalan.

“PHR juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk melakukan studi dengan pihak universitas untuk evaluasi sumur-sumur idle. Berbagai upaya ini kami lakukan dalam peran PHR sebagai penopang energi nasional dan upaya pencapaian target 1 juta BOPD di tahun 2030,” kata Edwil.

Selain itu, lanjut Edwil, PHR juga melakukan re-assessment (penilaian ulang) sumur lama dengan konsep baru. Di antaranya re-assessment reservoir management (pengelolaan cadangan) agar memberikan peluang penghasil minyak yang sebelumnya tidak teridentifikasi. PHR juga menerapkan pengelolaan cadangan minyak bumi yang terintegrasi (integrated reservoir management) dalam mencari peluang di sumur-sumur yang sudah tua (mature/brown field).

