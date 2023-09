SPAM Jatiluhur I Ditargetkan Rampung 2024, Begini Progresnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Jatiluhur I akan rampung pada Oktober 2024 mendatang.

Direktur Air Minum Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, Anang Muchlis, menjelaskan bahwa SPAM Jatiluhur ini nantinya akan memanfaatkan pasokan air baku dari Bendungan Jatiluhur untuk kemudian disalurkan melalui Saluran Tarum Barat.

"SPAM Regional Jatiluhur I nantinya akan mampu mendistribusikan kepada sekitar 380.000 sambungan rumah (SR) atau sekitar 1,9 juta jiwa yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, khususnya Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang,” kata Anang dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (18/9/2023).

Secara lebih rinci Anang menjelaskan, SPAM Regional Jatiluhur I terdiri dari sistem hulu dan sistem hilir. Di mana, Sistem hulu dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan lingkup kegiatannya meliputi pembangunan intake, pipa transmisi, instalasi pengolahan air (IPA), dan jaringan distribusi utama hingga titik serah (offtake).

Sebagai catatan, SPAM ini memiliki dua Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang berlokasi di Cibeet dan Bekasi Jawa Barat.

Adapun, hingga periode 20 Agustus 2023, progres pengerjaan proyek ini dilaporlan telah mencapai 46,47 persen.

Untuk diketahui, proyek SPAM regional Jatiluhur dimulai pembangunannya pada Januari 2022 yang diprakarsai oleh Konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. – PT Tirta Gemah Ripah dengan masa kerja sama 30 tahun.

Sementara itu, alokasi air minum curah untuk masing-masing wilayah layanan SPAM Regional Jatiluhur I yakni, DKI Jakarta sebesar 4.000 liter per detik, Kota Bekasi sebesar 300 liter per detik, Kabupaten Bekasi sebesar 100 liter per detik, dan Kabupaten Karawang sebesar 350 liter per detik.

Pembangunan sistem hilir SPAM Regional Jatiluhur I, yaitu melanjutkan perpipaan dari titik serah KPBU, meliputi pembangunan reservoir, pipa jaringan distribusi hingga ke unit pelayanan berupa sambungan rumah (SR) merupakan kewajiban Pemerintah Daeah.

Pemerintah Pusat memberikan dukungan program untuk sistem hilir SPAM Jatiluhur I melalui APBN dan SBSN pada tahun anggaran 2023-2024.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News