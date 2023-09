Harga Pangan Hari Ini 11 September, Beras Premium Tembus Rp14.450 per Kg

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Sebagian besar komoditas pangan seperti beras premium, bawang putih, minyak goreng dan bawang merah mengalami kenaikan harga rata-rata secara nasional pada hari ini, Senin (11/9/2023).

Melansir data Panel Harga Pangan Nasional Badan Pangan Nasional, Senin (11/9/2023) pukul 10.00 WIB, harga rata-rata beras kualitas premium terpantau naik 0,84 persen dari harga kemarin menjadi Rp14.450 per kilogram. Harga beras medium tercatat turun 0,16 persen menjadi Rp12.680 per kilogram.

Sementara itu, harga bawang merah terpantau naik 0,04 persen menjadi Rp24.380 per kilogram. Harga bawang putih bonggol juga tercatat naik sebesar 0,75 persen menjadi Rp37.810 per kilogram.

Harga cabai rawit merah juga tercatat naik sebesar 0,46 persen hari ini menjadi Rp34.950 per kilogram. Sebaliknya, harga cabai merah keriting terpantau turun 1,66 persen menjadi Rp38.490 per kilogram

Selanjutnya, harga minyak goreng kemasan sederhana saat ini dipatok dengan harga Rp17.540 per liter atau naik 0,46 persen. Harga minyak goreng curah berada di angka Rp14.650 per liter, atau naik 0,14 persen.

Kemudian, harga ayam ras terpantau turun 0,23 persen menjadi Rp34.660 per kilogram. Harga telur ayam ras tercatat naik 1,07 persen menjadi Rp29.310 per kilogram.

Sementara itu, harga gula konsumsi juga mengalami kenaikan 1,21 persen menjadi Rp14.930 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada garam halus beryodium yang dipatok Rp11.840 per kilogram, atau naik 1,81 persen.

Harga tepung terigu (curah) saat ini dihargai Rp11.000 atau naik 0,46 persen, sedangkan tepung terigu kemasan non curah tercatat naik 0,37 persen menjadi Rp13.700 per kilogram.

Harga komoditas ikan juga kompak naik dengan harga ikan kembung naik 5,75 persen menjadi Rp40.620 per kilogram, ikan tongkol naik 6,25 persen menjadi Rp37.050 per kilogram, dan ikan bandeng naik 2,93 persen ke Rp35.120 per kilogram.

Sementara itu, harga kedelai biji kering impor terpantau naik 0,62 persen menjadi Rp12.990 per kilogram.

