Pengguna Kartu Multi Trip KRL Tembus 94 Juta Transaksi

Bisnis.com, JAKARTA – KAI Commuter mencatat jumlah transaksi pengguna Commuter Line atau KRL Jabodetabek yang menggunakan Kartu Multi Trip atau KMT sepanjang Januari 20203 – Juli 2023 hingga di angka 94,07 juta transaksi atau 58 persen dari total transaksi pembelian tiket Commuter Line.

Corporate Secreatry KAI Commuter Anne Purba menjelaskan sisanya adalah jumlah pengguna kartu bank lainnya sebesar 36 persen dan pembayaran dengan QR Code sebesar 5 persen. Khusus sepanjang bulan Juli sebanyak 57 persen dari seluruh transaksi pembayaran tiket, atau sebesar lebih dari 14,46 juta transaksi.

Dengan rata-rata pertumbuhan pengguna KMT sebesar 2 persen per bulan nya, lanjut Anne, tentu saja KMT menjadi pilihan utama dalam transaksi pembelian tiket Commuter Line.

“Pertumbuhan penjualanan KMT selama tahun 2023 ini sebesar 7 persen. Dengan total penjualan KMT sebanyak 1.985.853 pcs jika dirata-rata 283.693 pcs per bulan yang terjual. Sedangkan rata-rata penjualan KMT pada hari libur atau akhir pekan sebanyak 14.248 pcs atau lebih banyak 118 persen jika dibanding dengan rata-rata penjualan pada hari kerja yaitu 6.527 pcs,” terangnya, Jumat (18/8/2023).

Hal ini disebabkan juga karena hari libur atau akhir pekan pengguna Commuter Line didominasi dengan pengguna musiman. Terpantau saat musim libur Lebaran 2023 kemarin rata-rata penjulanan KMT sebanyak 21.896 pcs.

Saat ini seluruh Stasiun Commuter Line Jabodetabek sebanyak 82 Stasiun telah menjadi Stasiun Uang Elektronik yang hanya akan melayani transaksi pembayaran tiket menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), Kartu Uang Elektronik Bank, atau menggunakan pembayaran dengan QR Code.

KMT sebagai uang elektronik dengan sistem saldo yang diterbitkan oleh KAI Commuter bertujuan untuk memberikan kemudahan transaksi pembayaran tiket commuter line. Selain itu, KMT juga sudah dapat digunakan untuk pembayaran parkir di stasiun-stasiun commuter line, transportasi lain seperti : MRT, TransJakarta, LRT, TransYogya, TransJateng dan dan dalam waktu dekat akan dapat digunakan di TransJatim.

Secara umum, tren pengguna Commuter Line di Jabodetabek pada hari kerja mengalami kenaikan, berdasarkan data rata-rata volume pengguna pada hari kerja pada Mei 2023 sebanyak 839.031 orang per hari sedangkan pada Juni 2023 diangka 851.898 orang per hari atau naik sekitar 2 persen jika dibandingkan dengan pada Mei. Beda halnya pada Juli 2023 rata-rata volume pengguna sebanyak 891.764 orang per hari atau lebih besar 5 persen jika dibandingkan volume rata-rata pada Juni 2023.

