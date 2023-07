Harga Pangan 18 Juli: Beras, Kedelai, Daging dan Telur Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan seperti beras, kedelai, bawang, cabai, daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula, terigu, minyak goreng curah, ikan dan garam beryodium mengalami kenaikan rata-rata di seluruh Indonesia.

Melansir data Panel Harga Pangan Nasional Badan Pangan Nasional, pada 18 Juli 2023 pukul 08.07 WIB harga beras medium dan premium mengalami kenaikan secara nasional. Harga beras premium naik 2,5 persen dari harga kemarin menjadi Rp13.920 per kilogram. Selain itu, beras medium juga mengalami kenaikan harga 0,08 persen menjadi Rp11.930 per kilogram.

Harga biji kedelai impor masih terpantau tinggi, harga kedelai hari ini naik 0,93 persen di angka Rp13.080 per kilogram. Adapun harga bawang-bawangan kompak naik. Bawang merah naik 0,23 persen menjadi Rp35.300 per kilogram. Begitupun bawang putih bonggol naik 3,66 persen menjadi Rp41.870 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai-cabaian. Cabai merah keriting naik 1,66 persen menjadi Rp39.890 per kilogram, dan cabai rawit merah naik 0,08 persen menjadi Rp37.660 per kilogram.

Harga daging sapi maupun daging ayam juga terpantau naik. Harga daging sapi hari ini naik 0,62 persen menjadi Rp135.360 per kilogram dan harga daging ayam naik 1,11 persen menjadi Rp38.120 per kilogram.

Harga telur ayam ras terpantau mengalami kenaikan signifikan yakni 3,22 persen menjadi Rp31.760 per kilogram. Harga telur tersebut jauh melampaui harga acuan pembelian (HAP) sebesar Rp27.000 per kilogram.

Selain itu, harga gula pasir konsumsi dan tepung terigu juga mengalami kenaikan harga. Gula pasir naik 0,89 persen menjadi Rp14.810 per kilogram, dan tepung terigu curah naik 2,09 persen menjadi Rp11.250 per kilogram. Sementara tepung terigu kemasan naik 1,61 persen menjadi Rp13.870 per kilogram. Harga minyak goreng curah naik 0,81 persen menjadi Rp14.890 per kilogram.

Adapun komoditas laut seperti garam dan ikan juga terpantau naik. Harga garam halus beryodium naik 1,91 persen menjadi Rp11.720 per kilogram. Harga ikan tongkol naik 7,06 persen menjadi Rp37.900 per kilogram, dan ikan kembung naik 8,54 persen menjadi Rp42.580 per kilogram.

Sedangkan harga komoditas yang mengalami penurunan harga yakni jagung pakan. Harga jagung pakan di tingkat peternak turun 3,8 persen menjadi Rp6.070 per kilogram.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News