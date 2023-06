Stabilkan Harga Daging Ayam, Bapanas Gelar Pasar Murah di 3.800 Lokasi

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar pasar murah atau Gerakan Pangan Murah di 3.800 titik seluruh Indonesia untuk menjaga stabilitas harga daging ayam ras di pasaran yang terindikasi mengalami kenaikan jelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Iduladha.

GPM tersebut hasil kolaborasi bersama Pemerintah Daerah, Satgas Pangan, Perumda Dharma Jaya, Japfa Comfeed Indonesia (JCI), dan PT Charoen Phokpand Indonesia (CPI), melakukan operasi pasar bertajuk Gerakan Pangan Murah (GPM) Daging Ayam Ras.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, GPM ini akan berlangsung mulai 28 Juni hingga 2 Juli 2023 di lebih dari 3.800 titik di seluruh Indonesia.

"GPM ini merupakan respon cepat kita bersama stakeholder dalam menyikapi fluktuasi harga daging ayam menjelang Iduladha dan juga upaya untuk tetap menjaga stabilitas harga pasca Iduladha. Ini tentunya kita harapkan akan dapat memenuhi kebutuhan pasokan yang memang biasanya mengalami peningkatan di momen jelang HBKN," kata Arief saat melakukan peninjauan GPM di Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (28/06/2023).

Dalam pelaksanaannya, sekitar 3.866 titik pasar murah daging ayam digelar melalui dukungan CPI dengan mengoptimalkan jaringan Prima Freshmart, Kios Unggas, dan Yamiku yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dia mengatakan, gerak cepat pelaksanaan GPM ini juga tidak terlepas dari dukungan asosiasi perunggasan seperti Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia, Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), dan Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) serta dukungan dukungan Peternak Rakyat Mandiri yang secara cepat memasok produk daging ayam untuk pelaksanaan GPM dengan harga yang wajar.

“Ini merupakan bentuk kolaborasi yang baik untuk mendukung GPM Nasional yang hadir untuk Masyarakat Indonesia,” kata Arief.

Adapun, di wilayah DKI Jakarta, pelaksanaan GPM didukung oleh Dharma Jaya dan JCI di 11 titik lokasi.

Berikut daftar 11 titik lokasi Gerakan Pangan Murah (GPM) di Jakarta:

1. Rusun Marunda

2. Rusun Jatinegara Barat

3. Rusun Rawabebek

4. Rusun Daan Mogot

5. Rusun Pengadegan

6. Rusun Karang Anyar

7. Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur

8. Kelurahan Angke Jakarta Barat

9. Kelurahan Kebun Sirih Jakarta Pusat

10. Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara

11. Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan

Untuk kesebelas titik lokasi tersebut, jumlah volume yang dijual ke konsumen per titik lokasi di kisaran 1-2 ton per hari dengan harga Rp 35.000-Rp 36.000 per ekor (bobot 0.9-1.0 kg).

GPM daging ayam ini melayani masyarakat dengan jam operasional mulai pukul 09.00-13.00 WIB dan pukul 14.00-17.00 WIB.

