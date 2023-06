Jelang Iduladha, Harga Minyak Goreng Curah, Tepung Terigu dan Ikan Bandeng Turun 21 Juni 2023

Bisnis.com, JAKARTA – Beberapa komoditas pangan terpantau mengalami penurunan harga pada hari ini, seperti minyak goreng curah, kedelai biji impor, ikan bandeng, tepung terigu, dan ikan tongkol. Meskipun mayoritas harga pangan jelang Hari Raya Iduladha naik.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional pada (21/6/2023) pukul 9.21 WIB, harga minyak goreng curah turun dibandingkan pekan lalu menjadi 0,47 persen jadi Rp14.380 per kg, kedelai biji impor urun 0,78 persen jadi Rp12.780 per kg, ikan bandeng turun 1,07 persen jadi Rp34.310 per kg.

Selain itu, bahan pangan yang juga mengalami penurunan harga adalah jagung tk peternak turun 0,63 persen jadi Rp6.290 per kg, tepung terigu kemasan turun 0,44 persen jadi Rp13.600 per kg, juga ikan tongkol turun 0,34 persen jadi Rp35.400 per kg.

Sementara bahan pangan yang mengalami kenaikan harga adalah beras medium naik 0,25 persen jadi Rp11.880 per kg, beras premium naik 1,47 persen jadi Rp13.770 per kg, dan bawang putih juga Rp37.640 per kg naik 0,64 persen.

Harga bawang merah juga naik 0,75 persen jadi Rp37.860 per kg, cabai merah keriting naik 3,39 persen jadi Rp35.380 per kg, cabai rawit merah naik 2,67 persen jadi Rp41.520 per kg, daging sapi murni naik 0,64 persen jadi Rp136.200 per kg.

Lalu, daging ayam ras naik 0,37 persen jadi Rp37.950 per kg, telur ayam naik 0,76 persen jadi Rp30.550 per kg, gula konsumsi naik 0,28 persen jadi Rp14.550 per kg, tepung terigu curah naik 0,27 persen jadi Rp11.080 per kg.

Selanjutnya, minyak goreng kemasan sederhana naik 0,17 persen jadi Rp17.870 per kg, ikan kembung juga naik 2,63 persen jadi Rp40.160 per kg, dan garam naik 0,17 persen jadi Rp11.480 per kg.

