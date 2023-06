Harga Pangan 21 Juni, Beras, Bawang hingga Minyak Goreng Melonjak Jelang Iduladha

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang Iduladha 2023, mayoritas bahan pangan atau komoditas pokok seperti beras, kedelai, bawang merah hingga minyak goreng mengalami kenaikan secara rata-rata di seluruh Indonesia.

Dilansir Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Rabu (21/6/2023) pukul 09.00 WIB, beras premium naik 1,92 persen jadi Rp13.830 per kilogram (kg), beras medium naik 0,25 persen dibanding pekan sebelumnya jadi Rp11.880 per kg, kedelai naik 0,70 persen jadi Rp12.970 per kg.

Bawang putih naik 1,82 persen jadi Rp38.080 per kg, bawang merah naik 1,81 persen jadi Rp38.260 per kg, cabai merah keriting naik 4,85 persen jadi Rp35.880 per kg, cabai rawit merah naik 5,54 persen jadi Rp42.680 per kg, daging sapi naik 0,25 persen jadi Rp135.670 per kg, daging ayam ras naik 0,16 persen jadi Rp37.870 per kg.

Selanjutnya, telur ayam ras naik 1,95 persen jadi Rp30.910 per kg, gula konsumsi naik 1,03 persen jadi Rp14.660 per kg, minyak goreng kemasan sederhana naik 2,07 persen jadi Rp18.210 per kg.

Tepung terigu curah naik 1,54 persen jadi Rp11.220 per kg, minyak goreng curah naik 0,40 persen jadi Rp14.960 per kg, jagung turun 2,21 persen jadi Rp6.190 per kg, ikan kembung naik 5,14 persen jadi Rp41.140 per kg.

Lalu, ikan tongkol naik 0,39 persen jadi Rp35.660 per kg, ikan bandeng naik 0,34 persen jadi Rp34.800 per kg, garam naik 3,66 persen jadi Rp11.880 per kg, dan tepung terigu curah naik 0,66 persen jadi Rp13.750 per kg.

Sementara itu, dilihat dari Info Pangan Jakarta, harga pangan di Ibu Kota rata-rata mengalami penurunan meski harganya masih tinggi. Misalnya cabai merah keriting Rp36.043 per kg, cabai merah besar Rp45.454 per kg, cabai rawit merah Rp44.400 per kg, cabai rawit hijau Rp41.976 per kg, bawang merah Rp44.586 per kg, bawang putih Rp38.891 per kg, ayam ras Rp40.477 per ekor.

Kemudian telur ayam Rp31.043 per kg, tepung terigu Rp10.989 per kg, gula pasir Rp14.674 per kg, dan daging sapi Rp144.886 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News