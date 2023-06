Satgas Pangan Polri Pastikan Pasokan Pangan Cukup Jelang Iduladha

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri memastikan persediaan pangan menjelang Hari Raya Iduladha dalam kondisi aman.

Kabag Penum Humas Polri, Nurul Azizah menyebutkan, untuk persediaan pangan menjelang Iduladha untuk masyarakat masih tercukupi.

“Untuk stok ketersediaan lainnya saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi hari besar keagamaan [Iduladha],” ujar Nurul kepada wartawan, Selasa (20/6/2023).

Nurul mengatakan Satgas Pangan Polri telah melakukan operasi terkait dengan ketersediaan cabai dan telur yang saat masih dalam harga yang stabil.

Nurul mengatakan bahwa saat ini cabai merah di beberapa daerah telah melewati masa panen raya dan harga rata-rata nasional cabai rawit pada awal Juni 2023 sempat diharga Rp44.780 per kilogram dibawah harga acuan yakni Rp57.000 per kilogram

“Untuk cabai merah keriting harga rata-rata nasional saat ini Rp39.037 per kilogram dan masih dibawah harga acuan yakni Rp55.000 per kilogram,” ujarnya.

Nurul menuturkan, untuk menjaga harga telur, Satgas Pangan Polri telah melakukan pemantauan di beberapa sentra produksi peternakan telur ayam. Pemantauan salah satunya dilakukan di kabupaten Blitar.

Untuk harga telur di level peternak dipatok sebesar Rp25.500 hingga Rp26.000 per kilogramnya.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Selasa (20/6/2023) pada pukul 18.45 WIB, harga beras premium turun 0,22 persen jadi Rp13.570 per kilogram (kg), beras medium harga tetap diharga Rp11.850 per kg, kedelai turun 0,16 persen jadi Rp12.880 per kg.

Bawang merah turun 0,32 persen jadi Rp37.580 per kg, bawang putih bonggol turun 0,40 persen jadi Rp37.400 per kg, cabai merah keriting turun 0,35 persen jadi Rp34.220 per kg, cabai rawit merah turun 0,92 persen jadi Rp40.440 per kg, daging sapi stabil diharga Rp135.330 per kg.

Selanjutnya, harga daging ayam ras turun 0,32 persen jadi Rp37.810 per kg, telur ayam ras turun 0,23 persen jadi Rp30.320 per kg, gula konsumsi turun 0,07 persen jadi Rp14.510 per kg, minyak goreng kemasan sederhana turun 0,45 persen jadi Rp17.840 per kg. Lalu, tepung terigu turun 0,27 persen jadi Rp11.050 per kg, minyak goreng curah naik 0,14 persen jadi Rp14.900 per kg, jagung peternak turun 0,16 persen Rp6.330 per kg, ikan kembung Rp39.130 per kg.

Kemudian, harga ikan tongkol naik 1,92 persen jadi Rp35.520 per kg, ikan bandeng naik 3.93 persen jadi Rp34.680 per kg, garam naik 0,35 persen jadi Rp11.460 per kg, dan tepung terigu turun 0,07 persen jadi Rp13.660 per kg.

