SRC Tingkatkan Digitalisasi Toko Kelontong

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan besutan Grup PT HM Samporna Tbk. (HMSP), PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) akan terus melanjutkan perannya dalam pembinaan UMKM Toko Kelontong di Indonesia melalui ekosistem digital SRC.

Untuk itu, SRC meluncurkan wajah baru ekosistem digital AYO by SRC bersamaan dengan perayaan hari ulang tahunnya (HUT) ke-15 di Semarang, Jawa Tengah. Rangkaian aplikasi ini menempatkan berbagai fitur inovatif terbaru untuk memudahkan seluruh ekosistem SRC dalam menjalankan usaha hingga berbelanja.

Direktur SRCIS Rima Tanago mengatakan SRC berkomitmrn mendukung kemajuan UMKM toko kelontong, seperti dalam hal transformasi digital. Pencapaian ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, mitra, masyarakat, serta para pemilik Toko SRC yang selalu siap bekolaborasi

“Selama 15 tahun membina toko kelontong, kami telah menyaksikan proses transformasi SRC terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya dalam siaran pers, dikutip Rabu (31/5/2023).

Rima menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus melanjutkan kontribusi SRC bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pada ulang tahun ke-15 ini, SRC meluncurkan inovasi dan memberikan wajah baru untuk ekosistem digital AYO by SRC.

Dia berharap, ekosistem digital AYO by SRC yang makin lengkap dan mudah diakses ini, mampu mendorong 225.000 toko SRC yang tergabung dalam 7.000 paguyuban, serta 6.100 Mitra SRC yang tersebar di seluruh Indonesia agar menjadi lebih maju.

Tepat lima tahun lalu, kata Rima, SRC meluncurkan aplikasi AYO SRC untuk mendukung perkembangan digitalisasi UMKM toko kelontong di Indonesia.

AYO by SRC terdiri dari tiga aplikasi. Pertama My AYO by SRC yang disediakan bagi para pelanggan Toko SRC, AYO MITRA by SRC yang diperuntukkan bagi para mitra usaha atau pengusaha grosir, dan AYO TOKO by SRC yang ditujukan bagi para toko kelontong.

Pelanggan diberi kemudahan dalam mengakses aplikasi My AYO by SRC, yang merupakan wajah baru dari aplikasi yang sebelumnya bernama AYO Kelontong. Hal tersebut sejalan dengan fokus Toko SRC yang diharapkan dapat menjadi solusi belanja harian bagi masyarakat Indonesia.

Rima mengatakan, My AYO by SRC hadir dengan tampilan baru dan fitur yang menarik untuk memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, baik saat berbelanja di toko, dari rumah, atau dari lokasi manapun.

