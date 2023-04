Terpopuler Hari Ini: Konglomerat RI Beli Rumah Rp2,27 T di Singapura dan Jadwal One Way

Bisnis.com, JAKARTA - Berita terpopuler di Kanal Ekonomi Bisnis.com berasal dari Singapura, di mana dikabarkan keluarga konglomerat Indonesia membeli 3 unit hunian mewah dengan nilai setara Rp2,27 triliun.

Selain itu, pembaca juga mencermati jadwal one way arus balik tol Trans Jawa Semarang-Cikampek yang dimulai pada hari kemarin, pukul 14.00 WIB.

Berikut daftar selengkapnya 5 berita terpopuler di Kanal Ekonomi Bisnis.com:

1. Ada Keluarga Konglomerat RI Borong 3 Rumah Tapak Senilai Rp2,27 Triliun di Singapura

Keluarga konglomerat Indonesia dikabarkan membeli sebanyak tiga unit hunian mewah senilai S$206,7 juta atau setara Rp2,27 triliun (asumsi kurs Rp11.000) di Singapura.

Dilansir dari The Independent pada Senin (24/4/2023), Cuscaden Peak Investments, yang didukung oleh Temasek Holdings menjual tiga unit bungalow yang berlokasi pada 42, 42A, and 42B Nassim Road di District 10, Singapura.

Meski demikian, sosok keluarga kaya raya Indonesia tersebut tidak disebutkan dalam laporan tersebut.

2. Jadwal One Way Arus Balik Tol Trans Jawa Semarang-Cikampek, Mulai Pukul 14.00 WIB Hari Ini

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mendukung diskresi kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas one way periode arus balik Hari Raya Idulfitri 1444 H di Jalan Tol Trans Jawa dari Semarang sampai dengan Cikampek.

Pemberlakuan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya yaitu pada Senin (24/4/2023) pukul 12.00 WIB.

Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana menuturkan butuh waktu dua jam untuk pembersihan jalur sehingga ditargetkan pembukaan rekayasa lalu lintas one way akan dimulai pukul 14.00 WIB hingga selesai/situasional.

3. Credit Suisse Kehilangan Aset US$68 Miliar Sepanjang Kuartal I/2023

Credit Suisse mencatat telah mengalami arus keluar aset bersih atau net asset outflows sebesar US$68 miliar sepanjang kuartal I/2023.

Bahkan, arus keluar masih terus berlanjut setelah upaya penyelamatan yang dilakukan oleh UBS.

"Arus keluar ini telah berkurang tetapi belum berbalik pada 24 April 2023," kata perusahaan, melansir Reuters, Senin (24/4/2023).

4. Berlaku Hari Ini, Intip Jadwal One Way hingga Ganjil Genap Arus Balik

Kepolisian akan mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas seperti one way hingga ganjil genap periode arus balik lebaran 2023 di Jalan Tol Trans Jawa dari Semarang hingga Cikampek pada hari ini (24/4/2023), pukul 14.00 WIB.

One way akan diberlakukan mulai dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Jalan Tol Batang - Semarang hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Titik one way akan berakhir di KM 70.

5. Konglomerat RI Beli Rumah Mewah Rp2,27 T di Singapura, Saingi Pendiri Facebook

Konglomerat Indonesia dikabarkan membeli tiga unit rumah mewah di Singapura senilai S$206,7 juta atau setara Rp2,27 triliun (asumsi kurs Rp11.000).

Meski demikian, sosok keluarga kaya raya Indonesia tersebut belum diketahui identitasnya. Melansir The Independent, Senin (24/4/2023), Cuscaden Peak Investments, yang didukung oleh Temasek Holdings menjual tiga unit bungalow yang berlokasi pada 42, 42A, and 42B Nassim Road di District 10, Singapura.

Namun, laporan tersebut tidak menyebutkan sosok konglomerat yang dimaksud. Sosok keluarga kaya raya Tanah Air tersebut akan tinggal di lingkungan yang sama dengan Eduardo Saverin yang juga dikenal sebagai salah satu pendiri Facebook bersama Mark Zuckerberg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :